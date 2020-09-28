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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:10

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

Я считаю, что накопление ПФ проблема системная. Повышение пенсионного возраста – это вынужденная и неправильная реакция на текущее состояние. Необходимы коренные реформы:
- изменение налоговой системы с одновременным введением действенного (а не фиктивного) контроля за оформлением работников. Налоги меньше, поступлений больше, выход з/п из тени.
- пересмотр деятельности ПФ, как и всей госсистемы в целом. Пока будет коррупция в таких масштабах, пенсионный возраст будет расти, медицина и образование деградировать.
- пополнение ПФ из прибыли госпредприятий. Не знаю, как сейчас, но раньше такое практиковали.
Но увы, система создана для заработка узкого круга лиц, меняться добровольно она не будет. Поэтому повышение пенсионного возраста остается единственной мерой для хоть какого сохранения дырявого корабля ПФ на плаву.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:40

  _hunter написав:
  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:"Цифр не знаю, не храню, что-то считал, и получилось что-то другое" . Аргументы огонь.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Вопрос: Как это "что-то другое" сохранить?

В качестве бреда, но вдруг сработает: сохранить ссылку на первоисточник, а расчеты повторить прямо сейчас "на ходу" -- никакого вышмата там нет...

Чужими словами и на пальцах:
  Тракторист написав:

Но после нынешних .... лицедеев, у которых открылся краник:
Фонд госимущества Украины для приватизации получил более полутысячи предприятий
https://www.ostro.org/general/society/news/598209/
30.09.2020 16:45.

О "пенсиях можно будет забыть", как пережитке совка.
Вопрос, а население тогда куда?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:53

  ПолеКуру написав:Я считаю, что накопление ПФ проблема системная. Повышение пенсионного возраста – это вынужденная и неправильная реакция на текущее состояние. Необходимы коренные реформы:
- изменение налоговой системы с одновременным введением действенного (а не фиктивного) контроля за оформлением работников. Налоги меньше, поступлений больше, выход з/п из тени.
- пересмотр деятельности ПФ, как и всей госсистемы в целом. Пока будет коррупция в таких масштабах, пенсионный возраст будет расти, медицина и образование деградировать.
- пополнение ПФ из прибыли госпредприятий. Не знаю, как сейчас, но раньше такое практиковали.
Но увы, система создана для заработка узкого круга лиц, меняться добровольно она не будет. Поэтому повышение пенсионного возраста остается единственной мерой для хоть какого сохранения дырявого корабля ПФ на плаву.

Це все бред на рівні передвиборчої програми депутата/президента.
Для високих пенсій потрібні високі зарплати! І ВСЕ. Це працює для усіх країн світу без виключення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:11

andrijk777
Высокие зарплаты не могут взяться из ниоткуда, для этого нужны условия - правовая и налоговая база, льготы для внешних инвестиций. Самопроизвольно з/п не растут.
Если для Вас бред необходимость борьбы с коррупцией, и Вы не согласны, что именно она является первопричиной проблем с ПФ, это Ваше мнение.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19

  ПолеКуру написав:Высокие зарплаты не могут взяться из ниоткуда, для этого нужны условия - правовая и налоговая база, льготы для внешних инвестиций. Самопроизвольно з/п не растут.


чтобы государство могло повысить чиновникам зарплату требуются более высокие поступления в бюджет.
Амвросий
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