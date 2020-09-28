Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Я считаю, что накопление ПФ проблема системная. Повышение пенсионного возраста – это вынужденная и неправильная реакция на текущее состояние. Необходимы коренные реформы: - изменение налоговой системы с одновременным введением действенного (а не фиктивного) контроля за оформлением работников. Налоги меньше, поступлений больше, выход з/п из тени. - пересмотр деятельности ПФ, как и всей госсистемы в целом. Пока будет коррупция в таких масштабах, пенсионный возраст будет расти, медицина и образование деградировать. - пополнение ПФ из прибыли госпредприятий. Не знаю, как сейчас, но раньше такое практиковали. Но увы, система создана для заработка узкого круга лиц, меняться добровольно она не будет. Поэтому повышение пенсионного возраста остается единственной мерой для хоть какого сохранения дырявого корабля ПФ на плаву.
О "пенсиях можно будет забыть", как пережитке совка. Вопрос, а население тогда куда?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ПолеКуру написав:Я считаю, что накопление ПФ проблема системная. Повышение пенсионного возраста – это вынужденная и неправильная реакция на текущее состояние. Необходимы коренные реформы: - изменение налоговой системы с одновременным введением действенного (а не фиктивного) контроля за оформлением работников. Налоги меньше, поступлений больше, выход з/п из тени. - пересмотр деятельности ПФ, как и всей госсистемы в целом. Пока будет коррупция в таких масштабах, пенсионный возраст будет расти, медицина и образование деградировать. - пополнение ПФ из прибыли госпредприятий. Не знаю, как сейчас, но раньше такое практиковали. Но увы, система создана для заработка узкого круга лиц, меняться добровольно она не будет. Поэтому повышение пенсионного возраста остается единственной мерой для хоть какого сохранения дырявого корабля ПФ на плаву.
Це все бред на рівні передвиборчої програми депутата/президента. Для високих пенсій потрібні високі зарплати! І ВСЕ. Це працює для усіх країн світу без виключення.
andrijk777 Высокие зарплаты не могут взяться из ниоткуда, для этого нужны условия - правовая и налоговая база, льготы для внешних инвестиций. Самопроизвольно з/п не растут. Если для Вас бред необходимость борьбы с коррупцией, и Вы не согласны, что именно она является первопричиной проблем с ПФ, это Ваше мнение.