Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Додано: Чет 01 жов, 2020 21:23

Shram написав: Dear_Sir написав: Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет. Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.



Недо-Незалежность - при которой генпрокурора чиновник чужой страны снимает и кредиторы диктуют каждый шаг правительству.

Недо-Демократия - при которой народ за гречку выбирает между олигархом и марионеткой олигарха.

Недо-Мова - которую трети населения насильно втюхивают, и вынуждают коверкая слова выдавливать их из себя. Недо-Незалежность - при которой генпрокурора чиновник чужой страны снимает и кредиторы диктуют каждый шаг правительству.Недо-Демократия - при которой народ за гречку выбирает между олигархом и марионеткой олигарха.Недо-Мова - которую трети населения насильно втюхивают, и вынуждают коверкая слова выдавливать их из себя.

А может просто недо-люди недо-образованные есть в стране, которые не понимают важности независимости, своего языка, демократии. Просто забитое и темное, к счастью, меньшинство, которое недалеко рассуждает о вещах, за которые кто-то жертвовал жизнью даже. Но неотесанное стадо всегда ищет виноватых. На самом деле, только полные бараны не могут говорить на украинском, живя в стране годами. Когда иностранцы, живущие тут, на нем могут говорить иногда. Полные бараны не понимают, что демократия-это как раз свобода выбора кого угодно,хоть марионетки, хоть дяди Васи, а не как в Белоруссии соседней.