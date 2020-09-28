RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Делаем 10х

Делаем 10х
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:02

Делаем 10х

Приветствую коллеги!
Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.
Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.
На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.

Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.
Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_quotes_globex.html
Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.

Демо счет в IB создан, стартуем с $1М
Зображення
Позицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.
Зображення
Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.

P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок.
Востаннє редагувалось St/2 в Пон 28 вер, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10708
З нами з: 02.09.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:10

если не возражаешь, я тут побуду в качестве Daewoo Lanos 1998г., постою рядом с умными людьми в виде Tesla.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14950
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 4445 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:17

Yuri_T
Повторюсь, это не стратегия на все времена.
Это ситуация, которая позволяет заработать много с разумным риском, а уже соотношение каждый подбирает под себя.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10708
З нами з: 02.09.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:17

Вообще ничего не понял, но очень интересно. Продолжайте.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89770)
28.09.2020 21:27
Делаем 10х (4)
28.09.2020 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.