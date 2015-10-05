Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 786787788789 Додано: Суб 18 жов, 2025 03:46 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Ну и насчет зп, только это не про ситуацию на сейчас, а когда на рынке труда все хорошо, некоторые предпочитают менять каждые полгода работу с тем, что новый работодатель сразу предложит чуть выше зарплау. ..........Ну и насчет зп, только это не про ситуацию на сейчас, а когда на рынке труда все хорошо, некоторые предпочитают менять каждые полгода работу с тем, что новый работодатель сразу предложит чуть выше зарплау.

А что сейчас?

Безработица, вроде, невысокая. А что сейчас?Безработица, вроде, невысокая.



С работой ж)па.

Трамп начальницу отдела занятости госстата уволил за то, что она посмела показать рост безработицы.

Но от этого безработица никуда не делась, только растет как снежный ком.

В НЙ то-ли подняли то-ли решили поднять пособие по безработице с 404 до 864 долларов в неделю.

Сейчас шатдаун, поэтому квартального отчета по безработице не публиковалось.

Трамп, я так понимаю, разгоняет иммигрантов в том числе чтобы освободить места для резидентов. С работой ж)па.Трамп начальницу отдела занятости госстата уволил за то, что она посмела показать рост безработицы.Но от этого безработица никуда не делась, только растет как снежный ком.В НЙ то-ли подняли то-ли решили поднять пособие по безработице с 404 до 864 долларов в неделю.Сейчас шатдаун, поэтому квартального отчета по безработице не публиковалось.Трамп, я так понимаю, разгоняет иммигрантов в том числе чтобы освободить места для резидентов. rjkz

Повідомлень: 17921 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5521 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 03:48 Banderlog написав: rjkz написав: Не обязательно давать телефон руководителя или непосредственного начальника.

Можно дать телефон кого нибудь на предыдущем месте работы, кто к вам лояльно настроен. Тут это сложно. Не обязательно давать телефон руководителя или непосредственного начальника.Можно дать телефон кого нибудь на предыдущем месте работы, кто к вам лояльно настроен. Тут это сложно. смисл бувшому роботодавцю давати обєктивну оцінку? смисл бувшому роботодавцю давати обєктивну оцінку?



Вообще, никакой.

Но разное бывает.

Поэтому нет прямого требования, чтобы это был именно руководитель. Вообще, никакой.Но разное бывает.Поэтому нет прямого требования, чтобы это был именно руководитель. rjkz

Повідомлень: 17921 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5521 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 04:14





Социальные трудности, как правило, еще больше, если присутствуют сопутствующие расстройства, такие как оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР) или расстройство поведения (РПП), что наблюдается примерно у 60% этих людей [38–40] . Дети и подростки с СДВГ и коморбидным ОВР, как правило, имеют более серьезные симптомы СДВГ, проблемы со сверстниками и семейный дистресс по сравнению с детьми только с СДВГ [41] .





Социальные нарушения в семье

Отношения и деятельность внутри семьи могут быть нарушены [17,42] , а в некоторых случаях семейные отношения могут разрушиться, что приведет к дополнительным социальным и финансовым трудностям [25] , заставляя детей чувствовать себя грустными или демонстрировать оппозиционное или агрессивное поведение [31] .





Отношения между родителями и детьми с СДВГ связаны с большим количеством конфликтов и являются значительно более напряженными, чем отношения между родителями и детьми в семьях, где нет членов семьи, страдающих СДВГ [13,42] .



Родительский стресс усугубляется наличием ОВР или СД [13] . Хотя родители часто могут быть властными и враждебными, подростки с СДВГ, как правило, менее отзывчивы, более враждебны и более избегают своих родителей.



Конфликты между подростками и их родителями чаще возникают из-за друзей, школы, внешнего вида, домашних дел, вождения, употребления алкоголя, табака и наркотиков, досуга, времени сна и даже типа музыки, которую слышат, и громкости, на которой она играет [13] . Интересно, что есть некоторые подтверждения гипотезы о том, что умеренный шум способствует когнитивной деятельности [43] .





Нарушения социального взаимодействия со сверстниками



Дети и подростки с СДВГ имеют проблемы в отношениях со сверстниками [44,45] , испытывают нехватку дружеских отношений [46] или имеют ограничения в своих действиях с друзьями, если у них есть друзья [17] .



Более половины этих детей и подростков имеют серьезные проблемы в отношениях со сверстниками. Эти проблемы являются результатом неспособности детей и подростков эффективно участвовать в социальных обменах, таких как обмен, сотрудничество и соблюдение очередности [13] .



Дети и подростки с СДВГ часто взаимодействуют со своими сверстниками в эгоцентричном, импульсивном, навязчивом, властном и враждебном поведении. В результате до 70% этих детей с СДВГ могут не иметь близких друзей к третьему классу, особенно если у них есть сопутствующие ОВР или СД. Подростки с СДВГ также обычно демонстрируют меньше обмена, сотрудничества или соблюдения очередности [13] .



Они, как правило, более навязчивы, разрушают текущие социальные взаимодействия других или больше хвастаются и дурачатся в социальной обстановке. Они также склонны чаще других выражать свой гнев и разочарование, особенно если их провоцируют, и демонстрируют пониженную эмпатию и чувство вины.





Дети и подростки с СДВГ имеют более низкие социальные предпочтения, реже пользуются симпатией, чаще подвергаются отвержению, чаще получают от сверстников ярлык «не друзья» и имеют меньше взаимных друзей [47] . Особенно важным аспектом отношений со сверстниками является наличие взаимных дружеских отношений [19] . Такие дружеские отношения, по-видимому, довольно независимы от принятия или отторжения со стороны сверстников [46] и важны для благополучия и психосоциальной адаптации личности [47–49] .



Дети с СДВГ чаще вступают в девиантные группы сверстников, если социальное отторжение продолжается в подростковом возрасте [13] . Наиболее серьёзные социальные проблемы наблюдаются в подгруппе подростков с СДВГ и сопутствующим расстройством аутистического спектра (ОВР) или расстройством развития (КР). Эти подростки чаще подвергаются издевательствам или сами становятся хулиганами. В конце подросткового возраста они чаще подвергаются избиениям или нападениям с оружием [13] .



Хотя у подростков с СДВГ не наблюдается более высокая частота сексуальных расстройств, они начинают половую жизнь в более раннем возрасте [13] . У них больше сексуальных партнеров, и они проводят меньше времени с каждым из них. У них больше случайных половых связей вне отношений, и они реже используют контрацептивы.



В результате мальчики и девочки с СДВГ подвержены большему риску подростковой беременности, а соотношение числа родов до 20 лет заметно выше (37:1). Подростки с СДВГ также имеют в четыре раза более высокий риск заболеваний, передающихся половым путем, и в целом демонстрируют более рискованное сексуальное поведение, чем подростки без СДВГ [13] .



Эмоциональные нарушения



Эмоциональные нарушения у детей и подростков с СДВГ могут включать плохую саморегуляцию эмоций, более сильное чрезмерное выражение эмоций, особенно гнева и агрессии, более серьезные проблемы с преодолением фрустрации, сниженную эмпатию и сниженное возбуждение при стимуляции [13] .



В Соединенных Штатах более трети детей с СДВГ, как сообщается, имеют высокий уровень эмоциональных трудностей [30] .



Исследование, проведенное в Европе, ясно показало, что дети и подростки с СДВГ имеют больше эмоциональных проблем, измеряемых с помощью опросника сильных сторон и трудностей, чем дети и подростки без СДВГ [44,45] . В частности, сообщалось, что мальчики с СДВГ и коморбидным ОВР или СДП страдают от нарушенной регуляции отрицательных эмоций [50–52] .



Однако СДВГ негативно влияет не только на эмоциональное благополучие ребенка или подростка, страдающего этим расстройством, но и на семью в целом [13] . Наличие в семье ребенка или подростка с СДВГ приводит к усилению нарушений в семейных и супружеских отношениях [25] .



Известно, что СДВГ связан с низкой самооценкой, как у детей и подростков, так и у молодых людей, особенно в подгруппе, подверженной риску тяжелой депрессии [16–18,26,53–55] . Самооценка может быть определена как положительное или отрицательное отношение человека к себе [35] и считается центральным конструктом в психологической теории, при этом «самокомпетентность» и «любовь к себе» являются конститутивными измерениями самооценки [56,57] .



Говорят, что дети и подростки с СДВГ имеют более низкое самовосприятие [37] . У подростков с СДВГ сообщалось об искаженном чувстве собственного «я» и нарушении нормального развития «я» [58] .



Был выявлен ряд концепций, связанных с самооценкой: уверенность в себе, самоуничижение [59] , самовосприятие, самообраз, самооценка [60] и (глобальная) академическая и социальная самооценка [54] . Также были исследованы генетические и средовые детерминанты самооценки [61,62] , но никаких конкретных детерминант низкой самооценки выявлено не было.



Тревога или депрессия также являются распространенными сопутствующими расстройствами СДВГ [17,63–69] . Дети с тревожным расстройством склонны чрезмерно беспокоиться о своей компетентности или качестве своей работы, они могут быть напряженными и хронически тревожными, быстро паниковать и постоянно нуждаться в утешении, или они могут быть чрезвычайно застенчивыми и социально фобными, избегая взаимодействия с незнакомыми людьми [1,10] .



Подростки с СДВГ и сопутствующей тревогой могут представлять сложную клиническую картину [10] . Дети и подростки с (сопутствующей) депрессией могут быть глубоко несчастными, неделями и месяцами не имея возможности найти какое-либо настоящее удовольствие, даже в деятельности, которая когда-то была приятной [10] .



Несчастье может проявляться в виде постоянно раздражительного настроения. У подростков может присутствовать дистимия. Такие симптомы, как гиперсомния или гипосомния, чрезмерный или недостаточный аппетит, выраженная потеря энергии и чувство бесполезности, могут указывать на наличие сопутствующей тяжелой депрессии [1,10] .



Эмоциональные трудности, связанные с СДВГ, можно разделить на следующие три категории:

Нарушение регуляции эмоций, присущее этому расстройству

СДВГ может повлечь за собой значительное нарушение системы исполнительных функций (EF) мозга, которая, как полагают, лежит в основе способности человека к самоорганизации и целенаправленным действиям или саморегуляции [13] .



Среди общепризнанных компонентов системы EF - торможение, рабочая память (вербальная и невербальная), генеративность (беглость, целенаправленная изобретательность) и саморегуляция эмоций [13] .



Лица с СДВГ в меньшей степени способны смягчать или иным образом манипулировать или подавлять эмоциональные реакции, которые они испытывают. Следовательно, они, вероятно, будут демонстрировать более импульсивные и, следовательно, более экстремальные или тяжелые эмоциональные реакции на события, чем другие люди их возраста. Эта эмоциональная дисрегуляция считается важной частью концептуализации СДВГ [13] .



Исследования показывают, что трудности с эмоциональным контролем нагружают то же измерение, что и симптомы гиперактивности и импульсивности, и, вероятно, возникают из-за плохой способности к торможению, связанной с СДВГ [8,70] .





Коморбидность с другими психическими расстройствами

Другие психические расстройства часто связаны с детским и взрослым СДВГ, многие из которых связаны с трудностями с эмоциями. Например, у большинства детей с СДВГ, вероятно, разовьется СДВГ, которое включает в себя трудности с выражением гнева, враждебности, фрустрации и агрессии по отношению к другим, особенно к властям, таким как родители, помимо таких проблем, как непослушание.



Аналогично, у 25% или более детей с СДВГ может также развиться СД [13] . Среди подгруппы этих пациентов, вероятно, возникнет детская психопатия или наличие черствости, отсутствия эмоций, низкой эмпатии к другим и незначительного, если таковое вообще будет, чувства вины, связанного с проступками [13,71,72] .



Дети и взрослые с СДВГ также чаще развивают дистимию, большое депрессивное расстройство и различные тревожные расстройства, все из которых связаны с трудностями с эмоциями. Причин такой высокой коморбидности с другими расстройствами несколько [64] , и они могут включать общую этиологию, такую ​​как общие генетические риски или воздействие повторяющихся социальных стрессоров.



Эти расстройства могут возникать из разных источников, выходящих за рамки дефицита эмоциональной саморегуляции [13] .



Вторичные эмоциональные последствия нарушений, возникающих вследствие влияния СДВГ и коморбидных расстройств на социальную среду СДВГ часто сопровождается значительными трудностями в адаптивном функционировании, особенно в образовательной, семейной, общественной и других социальных сферах, которые с возрастом распространяются на другие сферы (профессию, супружескую жизнь, вождение, управление деньгами и т. д.) [8] .



Академическая неудача, отторжение со стороны сверстников, семейные конфликты, враждебность родителей, несчастные случаи, плохая успеваемость на работе, супружеские ссоры или потеря водительских прав, могут привести к эмоциональным последствиям. Эти эмоциональные последствия усугубляют эмоциональные проблемы, которые уже являются частью СДВГ и/или возможных коморбидных расстройств [13] .



Учёт этих трёх категорий может быть полезен для последующих исследований и клинического лечения подобных эмоциональных расстройств. Они могут быть полезны при разработке конкретных вмешательств для решения различных эмоциональных проблем и могут открыть новый взгляд на эмоциональные нарушения у пациентов с СДВГ.



https://surl.li/qjkuph Социальные нарушения, связанные с СДВГ, были исследованы с помощью различных анкет, социометрических оценок и видеозаписанных взаимодействий [19] . Известно, что дети и подростки с СДВГ имеют худшие социальные и коммуникативные навыки, чем дети и подростки без СДВГ [37] .Социальные трудности, как правило, еще больше, если присутствуют сопутствующие расстройства, такие как оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР) или расстройство поведения (РПП), что наблюдается примерно у 60% этих людей [38–40] . Дети и подростки с СДВГ и коморбидным ОВР, как правило, имеют более серьезные симптомы СДВГ, проблемы со сверстниками и семейный дистресс по сравнению с детьми только с СДВГ [41] .Социальные нарушения в семьеОтношения и деятельность внутри семьи могут быть нарушены [17,42] , а в некоторых случаях семейные отношения могут разрушиться, что приведет к дополнительным социальным и финансовым трудностям [25] , заставляя детей чувствовать себя грустными или демонстрировать оппозиционное или агрессивное поведение [31] .Отношения между родителями и детьми с СДВГ связаны с большим количеством конфликтов и являются значительно более напряженными, чем отношения между родителями и детьми в семьях, где нет членов семьи, страдающих СДВГ [13,42] .Родительский стресс усугубляется наличием ОВР или СД [13] . Хотя родители часто могут быть властными и враждебными, подростки с СДВГ, как правило, менее отзывчивы, более враждебны и более избегают своих родителей.Конфликты между подростками и их родителями чаще возникают из-за друзей, школы, внешнего вида, домашних дел, вождения, употребления алкоголя, табака и наркотиков, досуга, времени сна и даже типа музыки, которую слышат, и громкости, на которой она играет [13] . Интересно, что есть некоторые подтверждения гипотезы о том, что умеренный шум способствует когнитивной деятельности [43] .Нарушения социального взаимодействия со сверстникамиДети и подростки с СДВГ имеют проблемы в отношениях со сверстниками [44,45] , испытывают нехватку дружеских отношений [46] или имеют ограничения в своих действиях с друзьями, если у них есть друзья [17] .Более половины этих детей и подростков имеют серьезные проблемы в отношениях со сверстниками. Эти проблемы являются результатом неспособности детей и подростков эффективно участвовать в социальных обменах, таких как обмен, сотрудничество и соблюдение очередности [13] .Дети и подростки с СДВГ часто взаимодействуют со своими сверстниками в эгоцентричном, импульсивном, навязчивом, властном и враждебном поведении. В результате до 70% этих детей с СДВГ могут не иметь близких друзей к третьему классу, особенно если у них есть сопутствующие ОВР или СД. Подростки с СДВГ также обычно демонстрируют меньше обмена, сотрудничества или соблюдения очередности [13] .Они, как правило, более навязчивы, разрушают текущие социальные взаимодействия других или больше хвастаются и дурачатся в социальной обстановке. Они также склонны чаще других выражать свой гнев и разочарование, особенно если их провоцируют, и демонстрируют пониженную эмпатию и чувство вины.Дети и подростки с СДВГ имеют более низкие социальные предпочтения, реже пользуются симпатией, чаще подвергаются отвержению, чаще получают от сверстников ярлык «не друзья» и имеют меньше взаимных друзей [47] . Особенно важным аспектом отношений со сверстниками является наличие взаимных дружеских отношений [19] . Такие дружеские отношения, по-видимому, довольно независимы от принятия или отторжения со стороны сверстников [46] и важны для благополучия и психосоциальной адаптации личности [47–49] .Дети с СДВГ чаще вступают в девиантные группы сверстников, если социальное отторжение продолжается в подростковом возрасте [13] . Наиболее серьёзные социальные проблемы наблюдаются в подгруппе подростков с СДВГ и сопутствующим расстройством аутистического спектра (ОВР) или расстройством развития (КР). Эти подростки чаще подвергаются издевательствам или сами становятся хулиганами. В конце подросткового возраста они чаще подвергаются избиениям или нападениям с оружием [13] .Хотя у подростков с СДВГ не наблюдается более высокая частота сексуальных расстройств, они начинают половую жизнь в более раннем возрасте [13] . У них больше сексуальных партнеров, и они проводят меньше времени с каждым из них. У них больше случайных половых связей вне отношений, и они реже используют контрацептивы.В результате мальчики и девочки с СДВГ подвержены большему риску подростковой беременности, а соотношение числа родов до 20 лет заметно выше (37:1). Подростки с СДВГ также имеют в четыре раза более высокий риск заболеваний, передающихся половым путем, и в целом демонстрируют более рискованное сексуальное поведение, чем подростки без СДВГ [13] .Эмоциональные нарушенияЭмоциональные нарушения у детей и подростков с СДВГ могут включать плохую саморегуляцию эмоций, более сильное чрезмерное выражение эмоций, особенно гнева и агрессии, более серьезные проблемы с преодолением фрустрации, сниженную эмпатию и сниженное возбуждение при стимуляции [13] .В Соединенных Штатах более трети детей с СДВГ, как сообщается, имеют высокий уровень эмоциональных трудностей [30] .Исследование, проведенное в Европе, ясно показало, что дети и подростки с СДВГ имеют больше эмоциональных проблем, измеряемых с помощью опросника сильных сторон и трудностей, чем дети и подростки без СДВГ [44,45] . В частности, сообщалось, что мальчики с СДВГ и коморбидным ОВР или СДП страдают от нарушенной регуляции отрицательных эмоций [50–52] .Однако СДВГ негативно влияет не только на эмоциональное благополучие ребенка или подростка, страдающего этим расстройством, но и на семью в целом [13] . Наличие в семье ребенка или подростка с СДВГ приводит к усилению нарушений в семейных и супружеских отношениях [25] .Известно, что СДВГ связан с низкой самооценкой, как у детей и подростков, так и у молодых людей, особенно в подгруппе, подверженной риску тяжелой депрессии [16–18,26,53–55] . Самооценка может быть определена как положительное или отрицательное отношение человека к себе [35] и считается центральным конструктом в психологической теории, при этом «самокомпетентность» и «любовь к себе» являются конститутивными измерениями самооценки [56,57] .Говорят, что дети и подростки с СДВГ имеют более низкое самовосприятие [37] . У подростков с СДВГ сообщалось об искаженном чувстве собственного «я» и нарушении нормального развития «я» [58] .Был выявлен ряд концепций, связанных с самооценкой: уверенность в себе, самоуничижение [59] , самовосприятие, самообраз, самооценка [60] и (глобальная) академическая и социальная самооценка [54] . Также были исследованы генетические и средовые детерминанты самооценки [61,62] , но никаких конкретных детерминант низкой самооценки выявлено не было.Тревога или депрессия также являются распространенными сопутствующими расстройствами СДВГ [17,63–69] . Дети с тревожным расстройством склонны чрезмерно беспокоиться о своей компетентности или качестве своей работы, они могут быть напряженными и хронически тревожными, быстро паниковать и постоянно нуждаться в утешении, или они могут быть чрезвычайно застенчивыми и социально фобными, избегая взаимодействия с незнакомыми людьми [1,10] .Подростки с СДВГ и сопутствующей тревогой могут представлять сложную клиническую картину [10] . Дети и подростки с (сопутствующей) депрессией могут быть глубоко несчастными, неделями и месяцами не имея возможности найти какое-либо настоящее удовольствие, даже в деятельности, которая когда-то была приятной [10] .Несчастье может проявляться в виде постоянно раздражительного настроения. У подростков может присутствовать дистимия. Такие симптомы, как гиперсомния или гипосомния, чрезмерный или недостаточный аппетит, выраженная потеря энергии и чувство бесполезности, могут указывать на наличие сопутствующей тяжелой депрессии [1,10] .Эмоциональные трудности, связанные с СДВГ, можно разделить на следующие три категории:присущее этому расстройствуСДВГ может повлечь за собой значительное нарушение системы исполнительных функций (EF) мозга, которая, как полагают, лежит в основе способности человека к самоорганизации и целенаправленным действиям или саморегуляции [13] .Среди общепризнанных компонентов системы EF - торможение, рабочая память (вербальная и невербальная), генеративность (беглость, целенаправленная изобретательность) и саморегуляция эмоций [13] .Лица с СДВГ в меньшей степени способны смягчать или иным образом манипулировать или подавлять эмоциональные реакции, которые они испытывают. Следовательно, они, вероятно, будут демонстрировать более импульсивные и, следовательно, более экстремальные или тяжелые эмоциональные реакции на события, чем другие люди их возраста. Эта эмоциональная дисрегуляция считается важной частью концептуализации СДВГ [13] .Исследования показывают, что трудности с эмоциональным контролем нагружают то же измерение, что и симптомы гиперактивности и импульсивности, и, вероятно, возникают из-за плохой способности к торможению, связанной с СДВГ [8,70] .Коморбидность с другими психическими расстройствамиДругие психические расстройства часто связаны с детским и взрослым СДВГ, многие из которых связаны с трудностями с эмоциями. Например, у большинства детей с СДВГ, вероятно, разовьется СДВГ, которое включает в себя трудности с выражением гнева, враждебности, фрустрации и агрессии по отношению к другим, особенно к властям, таким как родители, помимо таких проблем, как непослушание.Аналогично, у 25% или более детей с СДВГ может также развиться СД [13] . Среди подгруппы этих пациентов, вероятно, возникнет детская психопатия или наличие черствости, отсутствия эмоций, низкой эмпатии к другим и незначительного, если таковое вообще будет, чувства вины, связанного с проступками [13,71,72] .Дети и взрослые с СДВГ также чаще развивают дистимию, большое депрессивное расстройство и различные тревожные расстройства, все из которых связаны с трудностями с эмоциями. Причин такой высокой коморбидности с другими расстройствами несколько [64] , и они могут включать общую этиологию, такую ​​как общие генетические риски или воздействие повторяющихся социальных стрессоров.Эти расстройства могут возникать из разных источников, выходящих за рамки дефицита эмоциональной саморегуляции [13] .Вторичные эмоциональные последствия нарушений, возникающих вследствие влияния СДВГ и коморбидных расстройств на социальную среду СДВГ часто сопровождается значительными трудностями в адаптивном функционировании, особенно в образовательной, семейной, общественной и других социальных сферах, которые с возрастом распространяются на другие сферы (профессию, супружескую жизнь, вождение, управление деньгами и т. д.) [8] .Академическая неудача, отторжение со стороны сверстников, семейные конфликты, враждебность родителей, несчастные случаи, плохая успеваемость на работе, супружеские ссоры или потеря водительских прав, могут привести к эмоциональным последствиям. Эти эмоциональные последствия усугубляют эмоциональные проблемы, которые уже являются частью СДВГ и/или возможных коморбидных расстройств [13] .Учёт этих трёх категорий может быть полезен для последующих исследований и клинического лечения подобных эмоциональных расстройств. Они могут быть полезны при разработке конкретных вмешательств для решения различных эмоциональных проблем и могут открыть новый взгляд на эмоциональные нарушения у пациентов с СДВГ. статья про СДВГ (отрывок машинный перевод) Wirująświatła

Повідомлень: 30800 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 05:07 ЛАД написав: Сибарит написав: обозначая авторство другим способом. обозначая авторство другим способом.

Выдавать чужой текст за свой?

Да, от обвинений в оверквотинге защитит, но плагиат, пожалуй, похуже.

.....

даёте совет заняться плагиатом. Выдавать чужой текст за свой?Да, от обвинений в оверквотинге защитит, но плагиат, пожалуй, похуже......даёте совет заняться плагиатом.

Я это оставлю без комментариев. Я это оставлю без комментариев. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8999 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6489 раз. Подякували: 21665 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 жов, 2025 09:32





https://smallpdf.com/ru/file#s=04a173d4 ... 997b5dc3c9 Although intelligence is an integrative function of the human brain, full scale IQ and, especially, verbal IQ are closer associated with the left hemisphere functions, whereas performance IQ — with the right hemisphere ones. According to the data obtained a possible cerebral basis of full scale IQ and verbal IQ deterioration as well as WISC performance/verbal discrepancies with verbal decrements in the prenatally irradiated children is dysfunction of the left frontal, temporal and parietal lobes. This dysfunction apparently involves the cortico-limbic system, prefrontal cortex (frontal associative area), the secondary cortical receptor fields (temporal associative area), and the tertiary parietal associative area at the left, dominating, hemisphere [56, 57]. попалось такое исследование (в цитате отрывок, полный файл по ссылке) Wirująświatła

Повідомлень: 30800 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 786787788789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 8629

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34