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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

Додано: Пон 28 вер, 2020 21:02 Делаем 10х

Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.

Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.

На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.



Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.

Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_quotes_globex.html

Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.



Демо счет в IB создан, стартуем с $1М



Позицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.



Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.



P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок. Приветствую коллеги!Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.Демо счет в IB создан, стартуем с $1МПозицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок. Востаннє редагувалось St/2 в Пон 28 вер, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз. St/2

Повідомлень: 10708 З нами з: 02.09.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:10 если не возражаешь, я тут побуду в качестве Daewoo Lanos 1998г., постою рядом с умными людьми в виде Tesla. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14950 З нами з: 09.10.08 Подякував: 2047 раз. Подякували: 4445 раз. Профіль 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:17 Yuri_T

Повторюсь, это не стратегия на все времена.

Это ситуация, которая позволяет заработать много с разумным риском, а уже соотношение каждый подбирает под себя. St/2

Повідомлень: 10708 З нами з: 02.09.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:17 Вообще ничего не понял, но очень интересно. Продолжайте. Striker

Повідомлень: 1035 З нами з: 15.02.20 Подякував: 115 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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