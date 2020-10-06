Делаем 10х

Додано: Пон 28 вер, 2020 21:02

Приветствую коллеги!Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.Демо счет в IB создан, стартуем с $1МПозицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок.