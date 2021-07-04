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Делаем 10х

Делаем 10х
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08

St/2

спасибо. Я думаю что Тесла должна еще выстрелить, потому что автомобили делаются чтобы они не ламались. БМВ Х5 создается чтобы ламаться в будущем.

Минус теслы: нету сервисов, надо самостоятельно что-то ремонтировать.

Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:21

Re: Делаем 10х

  proftpd66 написав:Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.


треба починати дивитись на інше дітище генія - SpaceX
там потенціал 1000x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:57

  proftpd66 написав:St/2

спасибо. Я думаю что Тесла должна еще выстрелить, потому что автомобили делаются чтобы они не ламались. БМВ Х5 создается чтобы ламаться в будущем.

Минус теслы: нету сервисов, надо самостоятельно что-то ремонтировать.

Я думаю что Тесла должна выстрелить еще.


Ощущение что Вы точно знаете о стратегии Тесла - машина на века )
person
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:52

Автору идеи

Напишите мне в Фейсбук, обсудим https://m.facebook.com/KonstantinFedorchuk
hesedbank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 22:12

Re: Делаем 10х

  St/2 написав:Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала

Если случится большой ппц и волатильность взлетит, то маржинальные требования по фьючерсам могут резко возрасти, что может привести к маржинколу даже прибыльных позиций, которые будут ликвидированы до того как достигнут 10х
Тут нужен просчет оч серьезный
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 22:36

  hesedbank написав:Напишите мне в Фейсбук, обсудим https://m.facebook.com/KonstantinFedorchuk

сам не можешь? Что с таким интеллектом обсуждать :?: :D нет ума-строй дома :!:

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:11

  St/2 написав:
  proftpd66 написав:St/2

спасибо. Ликбез будет? :)


А что тут анализировать, 3% в месяц это 40% с реинвестом.
Но суть то не в том. Вот за этот месяц 3%, если бы не завал, то и 5% вышло. В другой будет 2%. И это условно линейный рост капитала.
Но самое интересное будет когда ставку ФРС подымут, то за каждый 1% роста ставки, будет 3х на счете.

То есть пока мы ждем роста ставки, год или три, мы получаем доход. А когда ставку подымут получаем основную доходность.

Это очень похоже на кол опцион, но временной распад отрицательный (то есть приносит деньги).

Какие результаты за прошедший период?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54

Забросил, некогда демо вести.
St/2
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