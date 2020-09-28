Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб медики вже цього місяця отримали підвищені зарплати.
Дивися повний текст Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже цього місяця, - Зеленський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58
Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже цього місяця, - Зеленський.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|