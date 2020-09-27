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В Україні розширять список тих,
хто чекає на житло поза...

В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:55

В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт пропонує зміну до статті 46 Житлового кодексу Української РСР.

Дивися повний текст В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза чергою.
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Какого черта за мой счет кому-то должны давать жилье на шару? Пора это отменять.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:57

Прокурорам по десятку квартир за наш счет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:20

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Пдітримую. Совковий популістичний брєд.
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