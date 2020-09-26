Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

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vitaliy_berdinskikh написав:при чем тут декларации?
ещё раз: по закону о НА налог платится не ещё раз со всех денег, а один раз с тех, с которых по мнению налогоплательщика уплачен не был
если налогоплательщик считает что таких сумм нет - он не платит ничего.
при этом подаётся новая декларация, и не просто налоговая, а налоговая + о собственности. Но это тоже не обязательно, а на усмотрение налогоплательщика, тем более если собственности меньше чем некий лимит то автоматом считается что у налогоплательщика собственности на этот лимит
Скажем, собственности гораздо больше чем лимит. Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть. Что делать будем в таком случае? Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.
Dear_Sir написав:Скажем, собственности гораздо больше чем лимит.
Тут нет никаких лимитов, это не финмон.
Dear_Sir написав:Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть.
В процессе чего считает? Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% если кладёт эти деньги в банк. И там же в декларации указывает что у него есть 50 миллионов с которых налоги уплачены и ничего не платит с этой суммы. Что и где считает налоговая?
Dear_Sir написав:Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.
Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?
В твоём рассказе ситуация выглядит так будто налоговик сидит у себя в офисе, ковыряется в носу, берет случайную декларацию и выписывает штраф на случайную сумму за неуплаченый налог. Но это не так работает. Ты этого оне понимаешь потому что всю жизнь работодатель платил налоги за тебя Ты считаешь свои налоги и ты сам их платишь. Не налоговая тебе присылает извещение сколько надо заплатить.
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Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
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Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% с суммы и кладёт эти деньги в банк с гарантией возврата 200 тыс. Вот это действительно у кого-то больная фантазия.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 01 жов, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Вот это действительно у кого-то больная фантазия.
Где сказано что 10 миллионов должны лежать в одном банке?
Ну и ситуация у нас сейчас далека от той когда на рынке присутствует куча псевдобанков. А уж человек у которого есть 10 миллионов полученных не в наследство - наверняка знает какому банку можно доверить деньги свыше планки госгарантий.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть $1 млн в акциях различный компаний вокруг света, mutual funds, недвижимости в далёкой стране и CD в банках США. Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.
Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.
Dear_Sir написав:Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.[/i]
Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.
Возьмите кредит в долларах или евро, в размере стоимости вашего имущества на Западе. Заводите валюту в Украину, обмениваете на гривну - с этой гривны 5% уплачиваете налог, остальные кладете в госбанки на год без возможности досрочного снятия. Вот и всё. Все просто.
Dear_Sir написав:Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.[/i]
Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.
Возьмите кредит в долларах или евро, в размере стоимости вашего имущества на Западе. Заводите валюту в Украину, обмениваете на гривну - с этой гривны 5% уплачиваете налог, остальные кладете в госбанки на год без возможности досрочного снятия. Вот и всё. Все просто.
Да, много наамнистируете капитала с таким простым подходом.
vitaliy_berdinskikh написав:Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?
Почему вы думаете,что налоговая будет проводить проверку?Они же применяют презумпцию виновности,если все должны заплатить налоги в любом случае?Они могут принять закон,что нужно доказать документально происхождение средств за многие годы,по моему,Яценюк так и хотел,и всё,и попробуй доказать.А им и не нужно,чтобы вы доказали.Но это будет позже...
vitaliy_berdinskikh написав:Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?
Почему вы думаете,что налоговая будет проводить проверку?Они же применяют презумпцию виновности,если все должны заплатить налоги в любом случае?Они могут принять закон,что нужно доказать документально происхождение средств за многие годы,по моему,Яценюк так и хотел,и всё,и попробуй доказать.А им и не нужно,чтобы вы доказали.Но это будет позже...
Так и есть. В финансовых вопросах и налогообложении применяется принцип презумпции виновности в отличие от уголовных дел где презумпция НЕвиновности. Я сижу и вижу как налоговик в Украине будет проводить проверку на двух континентах в сложнейшей череде транзакций, 99.99% которых ему не видна. Впендюрит налоговое обязательство на всё сумму и вперед - собирай бумаги для суда с апостилями что не верблюд. А там тебя встретит тупая пучеглазая тётушка-судья, и ты ей будешь показывать IRS форму 1040 schedule D c уплатой налогов с дивидендов полученных через брокера, а она на тебя будет как рыба смотреть. Я хоть и много лет не живу в Украине, но не настолько наивен и глуп чтобы прийти к этому инспектору на поклон со всем имуществом.