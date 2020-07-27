Про це заявив голова правління українського залізничного підприємства Володимир Жмак.
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" вже не бачать сенсу у співпраці з Deutsche Bahn.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:58
В "Укрзалізниці" вже не бачать сенсу у співпраці з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" вже не бачать сенсу у співпраці з Deutsche Bahn.
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