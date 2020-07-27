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В "Укрзалізниці" вже не
бачать сенсу у співпраці з...

В "Укрзалізниці" вже не бачать сенсу у співпраці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:58

В "Укрзалізниці" вже не бачать сенсу у співпраці з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова правління українського залізничного підприємства Володимир Жмак.

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" вже не бачать сенсу у співпраці з Deutsche Bahn.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:58

Да и МВФ не стоит привлекать, а вот Коломойского, Ахметова мона!
grig90vic
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