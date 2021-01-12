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Finance.ua: Комбинация карт
для максимального кэшбэка в...

Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:59

  Вкладчик1234 написав:Есть что-то для эпика в этом месяце интересное?

только Укрсиб онлайн. В сентябре был Форвард, жаль, сам собирался воспользоваться но не вышло.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:20

Re: Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в.

  MASolomko написав:4 Альфа-банк выставляет для каждого клиента персональные категории, поэтому то, что есть у вас, может не быть у других.
подтверждаю...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:56

Скажите, неужели New card даёт 5% на все? Можно ли напрямую платить коммуналку? Или через liqpay, ipay и т.д? Проходит ли онлайн оплата за продукты в магазине? Спасибо

  uaprofi написав:лучшая комбинация это "New карт" от укрсиба - 5% на всё онлайн и плюс лежащая на полке Алка (которая может выдать от 10...20% на некоторые категории) и Сильпо или любая от Таси с 1% на всё остальное
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:29

Re: Finance.ua: Комбинация карт для максимального кэшбэка в.

Zd_w написав:Скажите, неужели New card даёт 5% на все? Можно ли напрямую платить коммуналку? Или через liqpay, ipay и т.д? Проходит ли онлайн оплата за продукты в магазине? Спасибо

  uaprofi написав:лучшая комбинация это "New карт" от укрсиба - 5% на всё онлайн и плюс лежащая на полке Алка (которая может выдать от 10...20% на некоторые категории) и Сильпо или любая от Таси с 1% на всё остальное


На все онлайн оплаты, да. Коммуналку например через Портмоне, продукты - с нее через приложение Сельпо.
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  #<12
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