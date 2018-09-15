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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39
Отправка платежей с Конкорда и Изибанка, время отправки в период с 23 до 00.
Оба банка продемонстрировали что не поддерживают отправку ночью.
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vitaliy_berdinskikh
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Ірина_, Модератор
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