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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39
Отправка платежей с Конкорда и Изибанка, время отправки в период с 23 до 00.
Оба банка продемонстрировали что не поддерживают отправку ночью.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:52
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Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___??___|
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Конкорд-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
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ol_zy
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