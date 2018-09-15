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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39
Отправка платежей с Конкорда и Изибанка, время отправки в период с 23 до 00.
Оба банка продемонстрировали что не поддерживают отправку ночью.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:52
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (3грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___??___|
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Конкорд-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
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ol_zy
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:41
Есть хорошая новость по Конкорду - он так же работает на отправку.
15 апреля отправлял в первые минуты суток платеж на Моно, после часа ночи он уже пришел на карту.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:45
vitaliy_berdinskikh, а в Вс. как, работает?
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clientage
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:11
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да?__|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Востаннє редагувалось ol_zy
в Нед 18 кві, 2021 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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ol_zy
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:15
ol_zy, Конкорд на викенде отправляет, а Моня принимает. Проверено
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clientage
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Додано: Нед 25 кві, 2021 00:12
kreuz написав: mustbe написав:
Ок, давайте обнулимся.
Есть таблица.
Если есть что добавить/изменить - пишите лаконично в таком формате:
Банк - Операция - Время
Ссылки - считаю лишними, ненужное усложнение.
Впрочем - можно и добавить. Интересно, что думают про минуты и ссылки другие коллеги
Обнулятися не обов'язково, краще будемо уточнювати там, де помітимо неспівпадіння або з'являться нові деталі. А щоб був ґрунт для змін, якраз і потрібні посилання, з яких (бо в таблиці цього й не може бути видно) буде наявним контекст (маршрут звідкіля куди, час відправлення й отримання, загальний час виконання платежу, можлива комісія) та джерело інформації або її автор. Без посилань важко зрозуміти, звідкіля та чи інша інформація, чи можна їй довіряти. От чому тло в таблиці різного зеленого кольору, це хіба не конфірмація, але без джерел?
Я так собі бачу: Конкорд
| Выходные приём | ?? - 19:18
Не знаю, я конечно Вам верю, но... муж в чера в субботу 24.04 отправил с аллы на конкорд тестовый сэп в 18:43, сейчас 01:09 воскресенье 25.04 деньги ещё не поступили, поэтому ваш опыт о зачислении на выходных по коню считаю неподтверждённым, но скорее всего тут не ваша вина , а коня - он просто зачисляет когда хочет.
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Кассандра
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