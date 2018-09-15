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СЭП 23/7 в банках Украины

СЭП 23/7 в банках Украины
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 00:37

Просто застолблю тему, чтобы легче находить.
Имею опыт перевода СЭП-ом для валютообмена:
Укрсиб - Укргаз
Форвард - Укргаз
Форвард - ТАС
Укргаз - ТАС
Укрсиб - ТАС
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 22:53

  Кассандра написав:vitaliy_berdinskikh всё может быть, может быть и алла не выпустила :roll:
хотя за ней раньше такого не наблюдалось :|

У цю суботу, як і в минулу, з Альфи на Конкорд нічого не зайшло. За минулу суботу від Альфи отримав сорян, тому вважаю це її провиною, бо вона й на інші банки не випускала аж до понеділка 26-го...
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:31

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

Конкорд явно загулял на шашлыках - у меня и не только у меня вчера не прошли платежи с конкорда на другие банки. В моём случае получатель Моно который вроде как один из первых стал работать 23/7.

Ну и дополнительный аргумент что не провёл именно Конкорд - в вайбере нет сообщения о списании денег.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 08:40

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

  vitaliy_berdinskikh написав:Моно который вроде как один из первых стал работать 23/7.


Альфа перша
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 15:27

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Моно который вроде как один из первых стал работать 23/7.


Альфа перша

Они с 3 августа, с первого дня перешли на 24/7, практически одновременно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 15:33

НБУ про це нічого не знає


---
Першими уночі 03 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ "Альфа Банк", АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "ІдеяБанк". На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк".
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 19:13

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

  greenozon написав:НБУ про це нічого не знає

Спор не про то кто первый. Да и вообще как-бы спора то и нет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 08:50

  kreuz написав:
  Кассандра написав:vitaliy_berdinskikh всё может быть, может быть и алла не выпустила :roll:
хотя за ней раньше такого не наблюдалось :|

У цю суботу, як і в минулу, з Альфи на Конкорд нічого не зайшло. За минулу суботу від Альфи отримав сорян, тому вважаю це її провиною, бо вона й на інші банки не випускала аж до понеділка 26-го...

Сьогодні з Альфи на Конкорд зайшов СЕП.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 09:04

  kreuz написав:
  kreuz написав:
  Кассандра написав:vitaliy_berdinskikh всё может быть, может быть и алла не выпустила :roll:
хотя за ней раньше такого не наблюдалось :|

У цю суботу, як і в минулу, з Альфи на Конкорд нічого не зайшло. За минулу суботу від Альфи отримав сорян, тому вважаю це її провиною, бо вона й на інші банки не випускала аж до понеділка 26-го...

Сьогодні з Альфи на Конкорд зайшов СЕП.

Можете щас обратно отправить, тож зайдет.
А врт завтра если взад отправите, то може и не зайти. Отакой у нас воскресный игруля Лушый :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:12

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

Из того, что по-узнавал у поддержки и на сайтах банков.

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MASolomko
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