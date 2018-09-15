Просто застолблю тему, чтобы легче находить.
Имею опыт перевода СЭП-ом для валютообмена:
Укрсиб - Укргаз
Форвард - Укргаз
Форвард - ТАС
Укргаз - ТАС
Укрсиб - ТАС
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Додано: Пон 26 кві, 2021 00:37
Просто застолблю тему, чтобы легче находить.
Имею опыт перевода СЭП-ом для валютообмена:
Укрсиб - Укргаз
Форвард - Укргаз
Форвард - ТАС
Укргаз - ТАС
Укрсиб - ТАС
Додано: Суб 01 тра, 2021 22:53
У цю суботу, як і в минулу, з Альфи на Конкорд нічого не зайшло. За минулу суботу від Альфи отримав сорян, тому вважаю це її провиною, бо вона й на інші банки не випускала аж до понеділка 26-го...
Додано: Нед 02 тра, 2021 06:31
Re: СЭП 23/7 в банках Украины
Конкорд явно загулял на шашлыках - у меня и не только у меня вчера не прошли платежи с конкорда на другие банки. В моём случае получатель Моно который вроде как один из первых стал работать 23/7.
Ну и дополнительный аргумент что не провёл именно Конкорд - в вайбере нет сообщения о списании денег.
Додано: Чет 13 тра, 2021 08:40
Re: СЭП 23/7 в банках Украины
Додано: Чет 13 тра, 2021 15:27
Додано: Чет 13 тра, 2021 15:33
НБУ про це нічого не знає
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Першими уночі 03 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ "Альфа Банк", АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "ІдеяБанк". На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк".
Додано: Чет 13 тра, 2021 19:13
Re: СЭП 23/7 в банках Украины
Додано: Суб 15 тра, 2021 08:50
Сьогодні з Альфи на Конкорд зайшов СЕП.
Додано: Суб 15 тра, 2021 09:04
Можете щас обратно отправить, тож зайдет.
А врт завтра если взад отправите, то може и не зайти. Отакой у нас воскресный игруля Лушый
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:12
Re: СЭП 23/7 в банках Украины
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