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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:27
Конкорду надо звёздочку на отправку: могут без предупреждения остановить операции в случае длинных выходных.
Додано: Суб 24 лип, 2021 10:18
Re: СЭП 23/7 в банках Украины
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:32
kreuz, а шо Райфа нема в талбице?
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
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