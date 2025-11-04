RSS
monobank

monobank
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:50

Re: monobank

Re: monobank

  Порт написав:Если удастся доказательно прищемить хвост, хотя бы одному человеку в одном банке, это будет хороший прецендент.

Был же ж, вроде. И не один. Но пока это единицами, то так и остаётся только хорошими прецедентами без влияния на работу банков. А что хотя бы 10% пойдёт в суд и высудит там себе какую-то компенсацию - это утопия. Но если "пан має ще час і натхненя", почему бы и нет?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:58

Re: monobank

Re: monobank

Та є непоодинокі випадки коли суд ставав на сторону клієнта в таких випадках.Але ж толку для інших від цього небагато.Як ми всі бачимо НБУ щимить банки.Штрафи конські і т.п.Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся).

Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 23:35

Re: monobank

Re: monobank

  посетитель написав:Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся)

Это мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.

  посетитель написав:Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...

Я подозреваю, что именно тем и занимается, чтобы было так, как сейчас. Определённая разумность в том, что проверяющие скрипты заранее не публикуются, есть и это таки да обычная мировая практика. Но вот за что конкретно выгнали могли бы и сообщать. Хотя бы потому, что финмон бывает и просто неграмотным и посчитать операцию нелегальной почём зря. И даже суды говорят, что обязаны сообщать. Но то ж единицам...
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:35

  Howl написав:
  Virus_900 написав:задача не «переиграть» банк, а понять, что именно исправить, и вернуться к нормальному обслуживанию.
Virus_900, ты зациклился на этом банке. Фактически ты мог обратится в банк, получить отписку и на основании её обратится к регулятору, получив отписку и от них, обращаться в суд. Вместо этого ты начинаешь растягивать "удовольствие". Если нечем заняться, то найди себе интересное и более полезное занятие.



Понимаю твою точку зрения.
Но я просто прохожу все официальные этапы, чтобы потом в суде всё было документально чисто.
Это не затягивание — это последовательные шаги в рамках закона.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:11

Re: monobank

Re: monobank

  Virus_900 написав:Понимаю твою точку зрения.

Думаю тут все уже поняли вашу позицию и вашу точку зрения - безусловно вы имеете на нее право и право на ее отстаивание. Осталось пожелать вам успеха и дождаться чем все закончится. Единственный не понятный момент во всей этой истории, который разные форумчане по разному пытались у вас спросить но вы или не хотите или умело избегаете ответа на этот вопрос. Поэтому задам вам вопрос прямо, на который ожидаю такой же прямой ответ - ЗА ЧТО ИМЕННО МОНЯ РАЗОРВАЛ С ВАМИ ОТНОШЕНИЯ??? Не думаю, что вы это принципиально не понимаете, только потому что вам моня не написал это прямо в письменном ответе. И да, не подумайте, что мой вопрос это праздное любопытство - это какой никакой, но ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, который так или иначе может оказаться полезным форумчанам. Если по каким-то причинам очень не хотите давать подробности - можете хотя бы обозначить направление - к примеру "крипта", "дропы", "обход ограничений по валюте" ну или что-то в этом роде. Надеюсь это сделать не сложно?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:35

  WallNutPen написав:
  Virus_900 написав:Понимаю твою точку зрения.

Думаю тут все уже поняли вашу позицию и вашу точку зрения - безусловно вы имеете на нее право и право на ее отстаивание. Осталось пожелать вам успеха и дождаться чем все закончится. Единственный не понятный момент во всей этой истории, который разные форумчане по разному пытались у вас спросить но вы или не хотите или умело избегаете ответа на этот вопрос. Поэтому задам вам вопрос прямо, на который ожидаю такой же прямой ответ - ЗА ЧТО ИМЕННО МОНЯ РАЗОРВАЛ С ВАМИ ОТНОШЕНИЯ??? Не думаю, что вы это принципиально не понимаете, только потому что вам моня не написал это прямо в письменном ответе. И да, не подумайте, что мой вопрос это праздное любопытство - это какой никакой, но ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, который так или иначе может оказаться полезным форумчанам. Если по каким-то причинам очень не хотите давать подробности - можете хотя бы обозначить направление - к примеру "крипта", "дропы", "обход ограничений по валюте" ну или что-то в этом роде. Надеюсь это сделать не сложно?




Банк расторг со мной договор, ссылаясь на пункт 5.12 раздела I Условий.

Согласно этому пункту, отношения между сторонами должны строиться на принципах взаимного уважения и корректного отношения.

Именно на основании этого пункта Monobank прекратил обслуживание.
Я действую официально и спокойно — прошу лишь предоставить мотивированное решение по существу или рассмотреть возможность возобновления обслуживания на испытательный срок 60 дней (в режиме read-only / Two-Key).
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:52

Virus_900 вы понимаете разницу между понятиями "форма" и "суть"? Мой вопрос был про суть - вы отвечаете про форму. Извините - но ваше поведение при просьбе прямого ответа производит впечатление, что банк действительно имел довольно веские причины разорвать с вами отношения - и вся устроенная вами "юридическая канитель" - ПО СУТИ - может оказаться не стоящей потраченного времени. И да затевая подобную тягомотину мне кажется еще важно понимать, что пройдя весь этот тернистый путь - даже получив какой-то положительный результат в суде - можно в итоге оказаться у разбитого корыта. Ведь право банка разорвать отношения даже просто так у банка по нынешней нормативке НБУ таки есть, а к клиенту который "полез в зaлупу" - отношение банка будет явно не суперлояльное. Искренне желаю вам успеха, но, извините, ваш ответ на мое предыдущее сообщение убедил меня что Моня в вашем случае возможно не вполне корректно оформил свое решение по форме, но скорее всего был прав по сути.
И да - не знаю зачем вы носитесь с идеей о каком-то испытательном сроке. Не знаю придумали ли вы ее сами или кто подсказал, но из моего 24 летнего опыта работы в банке - могу вас заверить что это полная ерунда. Никакого испытательного срока быть не может. Ибо банк Вас обязан контролировать 24/7. Надеяться что вы 60 дней будете белым и пушистым и потому вам простят ваши предыдущие фак апы - мягко говоря наивно. В лучшем случае (если вы добьетесь чего-то положительного через суд) - каждое ваше движение будет под пристальным и тотальным контролем. Поэтому про испытательный срок больше не пишите - этот довод ИМХО смешон в принципе
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:59

  WallNutPen написав:Virus_900 вы понимаете разницу между понятиями "форма" и "суть"? Мой вопрос был про суть - вы отвечаете про форму. Извините - но ваше поведение при просьбе прямого ответа производит впечатление, что банк действительно имел довольно веские причины разорвать с вами отношения - и вся устроенная вами "юридическая канитель" - ПО СУТИ - может оказаться не стоящей потраченного времени. И да затевая подобную тягомотину мне кажется еще важно понимать, что пройдя весь этот тернистый путь - даже получив какой-то положительный результат в суде - можно в итоге оказаться у разбитого корыта. Ведь право банка разорвать отношения даже просто так у банка по нынешней нормативке НБУ таки есть, а к клиенту который "полез в зaлупу" - отношение банка будет явно не суперлояльное. Искренне желаю вам успеха, но, извините, ваш ответ на мое предыдущее сообщение убедил меня что Моня в вашем случае возможно не вполне корректно оформил свое решение по форме, но скорее всего был прав по сути.
И да - не знаю зачем вы носитесь с идеей о каком-то испытательном сроке. Не знаю придумали ли вы ее сами или кто подсказал, но из моего 24 летнего опыта работы в банке - могу вас заверить что это полная ерунда. Никакого испытательного срока быть не может. Ибо банк Вас обязан контролировать 24/7. Надеяться что вы 60 дней будете белым и пушистым и потому вам простят ваши предыдущие фак апы - мягко говоря наивно. В лучшем случае (если вы добьетесь чего-то положительного через суд) - каждое ваше движение будет под пристальным и тотальным контролем. Поэтому про испытательный срок больше не пишите - этот довод ИМХО смешон в принципе


Разницу между «формой» и «сущностью» понимаю.
По сути: ни крипты, ни «дропов», ни обхода валютных ограничений не было. Банк конкретную причину не назвал; в финале сослался на п. 5.12 раздела I Условий. Со своей стороны признаю: в первые дни я был эмоционален, сейчас общаюсь строго официально.

Право банка разорвать отношения я не оспариваю. Мой запрос — не «вернуть счёт любой ценой», а получить мотивированное письменное объяснение по существу. Если причина — результат внутреннего risk/KYC-скрининга, достаточно официальной формулы уровня: «по результатам проверки банк не может продолжать обслуживание». Это и есть ответ по сути.

Чтобы не тянуть конфликт, предложил компромисс: возобновление обслуживания на 60 дней в режиме read-only / Two-Key. Если банк откажет и даст мотивировку — я это приму. Если мотивировки снова не будет, это тоже покажет, как соблюдаются процедуры.

Я понимаю, у вас большой опыт в банковской сфере — 24 года это серьёзно.
Возможно, вы смотрите на ситуацию изнутри системы.
Моя позиция простая: не оспаривать право банка, а просить, чтобы реализация этого права была прозрачной и мотивированной.
Это не про конфронтацию, а про культуру общения между клиентом и банком.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:08

Re: monobank

Re: monobank

  Virus_900 написав:Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.


Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:11

  Navegantes написав:
  Virus_900 написав:Единственное, что признаю со своей стороны — в первые дни я был эмоционален; сейчас общаюсь строго официально.


Надлишкова емоційність була відповіддю на припинення банком взаємовідносин? Не просто ж так ви в чаті/телефоні/листі "обматюкали" співробітника Монобанку. І тому повертаємось на перше коло - що такого ви зробили, що банк вирішив припинити співпрацю?



Відповідаю прямо.
1) Чи була “надлишкова емоційність”? Так, на старті я говорив різко — це була реакція на раптове обмеження без пояснень. Ненормативної лексики/«обматюків» не було. Якщо у банку інше бачення — прошу навести конкретну цитату/фрагмент.
2) Що саме я “зробив”? Жодної крипти, «дропів», обходів валютних обмежень чи подібного не було. Банк розірвав обслуговування, пославшись на п. 5.12 розд. I Умов, без конкретизації причин.
3) Що я прошу? Не “повернути рахунок будь-що”, а мотивоване письмове рішення по суті. Як конструктивний варіант — випробувальне відновлення на 60 днів у режимі read-only / Two-Key. Якщо банк відмовить і дасть мотивування — я це прийму.
