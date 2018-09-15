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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:27
Конкорду надо звёздочку на отправку: могут без предупреждения остановить операции в случае длинных выходных.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:18
Прошу додати в таблицю Райф на прикладі картки АТБ. До 22:30
приблизно зайшов СЕП, відправлений о 21:39 з mono.
Зараховано в суботу об 11:05
СЕП, відправлений з того ж таки mono о 9:50.
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kreuz
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Додано: Суб 24 лип, 2021 12:32
kreuz
, а шо Райфа нема в талбице?
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
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Amethyst
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:37
Amethyst написав:kreuz
, а шо Райфа нема в талбице?
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
Я тут не знайшов: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
А Ви де шукаєте?
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kreuz
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Ірина_
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