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СЭП 23/7 в банках Украины

СЭП 23/7 в банках Украины
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:27

Конкорду надо звёздочку на отправку: могут без предупреждения остановить операции в случае длинных выходных.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:18

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

Прошу додати в таблицю Райф на прикладі картки АТБ. До 22:30 приблизно зайшов СЕП, відправлений о 21:39 з mono.

Зараховано в суботу об 11:05 СЕП, відправлений з того ж таки mono о 9:50.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:32

kreuz, а шо Райфа нема в талбице? :shock:
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:37

  Amethyst написав:kreuz, а шо Райфа нема в талбице? :shock:
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных

Я тут не знайшов: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7

А Ви де шукаєте?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:48

Re: СЭП 23/7 в банках Украины

  kreuz написав:А Ви де шукаєте?

в голове :)
Amethyst
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  #<1 ... 6789
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