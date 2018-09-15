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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:27
Конкорду надо звёздочку на отправку: могут без предупреждения остановить операции в случае длинных выходных.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:18
Прошу додати в таблицю Райф на прикладі картки АТБ. До 22:30
приблизно зайшов СЕП, відправлений о 21:39 з mono.
Зараховано в суботу об 11:05
СЕП, відправлений з того ж таки mono о 9:50.
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kreuz
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Додано: Суб 24 лип, 2021 12:32
kreuz
, а шо Райфа нема в талбице?
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
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Amethyst
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:37
Amethyst написав:kreuz
, а шо Райфа нема в талбице?
Это одна из первых банок, шо работает реально 23/7, т.е. и днем и ночью и на выходных
Я тут не знайшов: https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
А Ви де шукаєте?
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kreuz
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:44
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да__|
Райфайзен-фл (прием)____|___да______________________|___да___|
Райфайзен-фл (отправка)_|___?да_____________________|___?да__|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Добавил райф, на отправку он работает вечером и в выходные?
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ol_zy
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:03
ol_zy написав:
Добавил райф, на отправку он работает вечером и в выходные?
Райф работает аналогично Алке и Моне.
Проверял и на выходных и вечером до 23:00. Вот ночью не проверял (с 23 до 7:00)
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Amethyst
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Додано: Суб 30 жов, 2021 10:35
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да__|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
Обанк-фл(прием)_________|___??______________________|___да __|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Райфайзен-фл (прием)____|___да______________________|___да___|
Райфайзен-фл (отправка)_|___?да_____________________|___?да__|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
Добавил обанк и по алфавиту расположил
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ol_zy
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