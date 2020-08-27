Офіційно набув чинності наказ Мінекономіки, який остаточно скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків та пропозицій.
Дивися повний текст Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги відгуків та пропозицій.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:37
Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги відгуків та пропозицій.
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