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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Есть тема,начинай
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:24

за крок до успіху? :D

зы. кстати, если без шуток - отличная тема.
приймачок планирует баблишком на первый взнос у родичей разжиться. как обычно :) :)
да еще и на шару. как обычно))
при таких раскладах может и проскочить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:28

я бы еще посоветовал приймаку заставить тёщу выступить поручителем по его кредиту и в залог банку отдать не переделанную однушку с пластиковыми полочками в ванной, а полнометражную тёщину квартиру.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:47

  Frant написав:До речі, а куди він пропав?
Спеціально для нього створили форум. :roll:

если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить.
но мне кажется, что не будет он сюда писать.
нужна аудитория побольше, чтобы советы на шару получать от большего количества добродушных людей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:35

А зараз ми подивимось, чи є тут вумні?)))))

Ітіть-колотіть! :D

І там не перекручуйте фактів!
В родичів(яких я колись теж фінансово виручав "безвоздмездно"! ) - планую позичити лише на половину ремонту!

Але, п. Акурт вже викладав тут свої підрахунки, що-до цього.

Хіба, може в когось щось інше вийде)))

Не полінюсь і викладу варіанти/задачі з даними - цікаво, чи хтось реально на цифрах покаже свого підрахуйчика? :D
І зроблю полегшення - дам вам по-максимум цифер(бо, п. Акурт сам всі цифри викладав)

І так поїхали!
(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів) :)

Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #3
- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного ;)

Тож,
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 07 жов, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:45

  Yuri_T написав:
  Frant написав:До речі, а куди він пропав?
Спеціально для нього створили форум. :roll:

если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить.
но мне кажется, что не будет он сюда писать.
нужна аудитория побольше, чтобы советы на шару получать от большего количества добродушных людей.

От і перевіримо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:50

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

200т грн на ремонт + бытовую технику?!
Походу какая-то другая планета этот Львов )

Это разве шо если самому штробить, делать электрику, сантехнику, штукатурить, клеить обои....мебель крутить и тд...а потом украсть бытовую технику где-то )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:24

  Frant написав:
  Sidus написав:200т грн на ремонт + бытовую технику?!

Якщо своїми руками робити (після основної роботи, увечері будніми днями та по вихідним) - цілком можна вкластись у 150 000 грн. Рік роботи на 1к квартиру, якщо пахати щоденно і без вихідних.
Недорога нова побутова техніка - газ плита "Укроп" (150 дол), бойлер "Noname" (100 дол.), пральна машина "Найдешевша" (220 дол), холодильник "Привіт з Литви" (200 дол) - сумарно 670 (до 700 дол), тобто 20 000 грн.

Проте рагульчики - вони ліниві, як пеньки.
І надриватись, дихати пилюкою, працювати по 10 годин/доба без вихідних - не стануть.
Вони хочуть на шару, по легкому, і швидко.


Так отож, працюючи ввечері після роботи за 3 міс. ремонт не зробиш. Ну і не кожен на таке здатен взагалі, я не кажу про якість такого ремонту
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:35

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:200т грн на ремонт + бытовую технику?!

Якщо своїми руками робити (після основної роботи, увечері будніми днями та по вихідним) - цілком можна вкластись у 150 000 грн. Рік роботи на 1к квартиру, якщо пахати щоденно і без вихідних.
Недорога нова побутова техніка - газ плита "Укроп" (150 дол), бойлер "Noname" (100 дол.), пральна машина "Найдешевша" (220 дол), холодильник "Привіт з Литви" (200 дол) - сумарно 670 (до 700 дол), тобто 20 000 грн.

Проте рагульчики - вони ліниві, як пеньки.
І надриватись, дихати пилюкою, працювати по 10 годин/доба без вихідних - не стануть.
Вони хочуть на шару, по легкому, і швидко.


Так отож, працюючи ввечері після роботи за 3 міс. ремонт не зробиш. Ну і не кожен на таке здатен взагалі, я не кажу про якість такого ремонту

12 місяців на невелику 1к квартиру.
Якість ремонту - регулюється самим працівником.
Насправді - нічого складного)))

Це легше, ніж пзапустити ракету на Марс чи сконструювати новий екскаватор.

Потрібні лише бажання і воля. І елементарні навики роботи з будматеріалами. Спочатку методи роботи - можна взяти з Інтернету

І хлоп економить на ремонті 3 000 - 4 000 дол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:43

  Frant написав:
  Sidus написав:
  Frant написав:Якщо своїми руками робити (після основної роботи, увечері будніми днями та по вихідним) - цілком можна вкластись у 150 000 грн. Рік роботи на 1к квартиру, якщо пахати щоденно і без вихідних.
Недорога нова побутова техніка - газ плита "Укроп" (150 дол), бойлер "Noname" (100 дол.), пральна машина "Найдешевша" (220 дол), холодильник "Привіт з Литви" (200 дол) - сумарно 670 (до 700 дол), тобто 20 000 грн.

Проте рагульчики - вони ліниві, як пеньки.
І надриватись, дихати пилюкою, працювати по 10 годин/доба без вихідних - не стануть.
Вони хочуть на шару, по легкому, і швидко.


Так отож, працюючи ввечері після роботи за 3 міс. ремонт не зробиш. Ну і не кожен на таке здатен взагалі, я не кажу про якість такого ремонту

12 місяців на невелику 1к квартиру.
Якість ремонту - регулюється самим працівником.
Насправді - нічого складного)))

Це легше, ніж пзапустити ракету на Марс чи сконструювати новий екскаватор.

Потрібні лише бажання і воля. І елементарні навики роботи з будматеріалами. Спочатку методи роботи - можна взяти з Інтернету

І хлоп економить на ремонті 3 000 - 4 000 дол.


Ну в мене протилежна думка - кожен маэ займатися своэю справою і бути в ній профі.
Я не проти у вільний час шось поробити руками, але робити ремонт власноруч - я особисто не планую, тим більше під оренду, коли треба максимально швидко зробити і здати. Краще ті 3-4т заплатити і відбити з оренди при чому за час, поки інший орендар буде робити ремонт сам.
Sidus
 
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