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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08
Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:24
за крок до успіху?
зы. кстати, если без шуток - отличная тема.
приймачок планирует баблишком на первый взнос у родичей разжиться. как обычно
да еще и на шару. как обычно))
при таких раскладах может и проскочить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:28
я бы еще посоветовал приймаку заставить тёщу выступить поручителем по его кредиту и в залог банку отдать не переделанную однушку с пластиковыми полочками в ванной, а полнометражную тёщину квартиру.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:47
если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить.
но мне кажется, что не будет он сюда писать.
нужна аудитория побольше, чтобы советы на шару получать от большего количества добродушных людей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:35
А зараз ми подивимось, чи є тут вумні?)))))
Ітіть-колотіть!
І там не перекручуйте фактів!
В родичів(яких я колись теж фінансово виручав "безвоздмездно"! ) - планую позичити лише на половину ремонту!
Але, п. Акурт вже викладав тут свої підрахунки, що-до цього.
Хіба, може в когось щось інше вийде)))
Не полінюсь і викладу варіанти/задачі з даними - цікаво, чи хтось реально на цифрах покаже свого підрахуйчика?
І зроблю полегшення - дам вам по-максимум цифер(бо, п. Акурт сам всі цифри викладав)
І так поїхали!
(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів)
Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #3
- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного
Тож,
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 07 жов, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:45
От і перевіримо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:50
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
200т грн на ремонт + бытовую технику?!
Походу какая-то другая планета этот Львов )
Это разве шо если самому штробить, делать электрику, сантехнику, штукатурить, клеить обои....мебель крутить и тд...а потом украсть бытовую технику где-то )
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:24
Так отож, працюючи ввечері після роботи за 3 міс. ремонт не зробиш. Ну і не кожен на таке здатен взагалі, я не кажу про якість такого ремонту
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:35
12 місяців на невелику 1к квартиру.
Якість ремонту - регулюється самим працівником.
Насправді - нічого складного)))
Це легше, ніж пзапустити ракету на Марс чи сконструювати новий екскаватор.
Потрібні лише бажання і воля. І елементарні навики роботи з будматеріалами. Спочатку методи роботи - можна взяти з Інтернету
І хлоп економить на ремонті 3 000 - 4 000 дол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:43
Ну в мене протилежна думка - кожен маэ займатися своэю справою і бути в ній профі.
Я не проти у вільний час шось поробити руками, але робити ремонт власноруч - я особисто не планую, тим більше під оренду, коли треба максимально швидко зробити і здати. Краще ті 3-4т заплатити і відбити з оренди при чому за час, поки інший орендар буде робити ремонт сам.
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