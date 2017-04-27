Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались
Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
і т. інше.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:53
Re: Іпотека за рахунок орендаря.
Ну, бачу по цифрах на ремонт - менш/більш розібрались
Але по іпотечних цифрах, щось важко панам опанувати калькулятор
- через скільки років окупиться?
- який варіант кращий?
і т. інше.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:58
Цікаво яка взагалі вартість оренди однокімнатної квартири у Львові, а то в першому варіанті треба 11 штук в місяць відлистати в банк, не впевнений що це покриється тільки за рахунок орендарів.
Додано: Сер 07 жов, 2020 14:33
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
У місті Лева, ціни на нерухомість і оренду = Київським цінам!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:26
Може, пан сам порахує???
Це ж йому треба, а не форумчанам???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|