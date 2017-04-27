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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

http://budport.com.ua/news/18951-ipotek ... zekonomiti
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:02

  Долярчик написав:Якщо так буде й надалі - я залишу цю гілку, а створю свою, де буде МОЖНА викладати ВСЕ, що стосується іпотечної нерухомості!!!

так "викладай".
все с нетерпением ждут твоих расчетов на заданную тему.

а мрочковского с киосаки нефиг тут продвигать, приймачок.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:12

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Якщо так буде й надалі - я залишу цю гілку, а створю свою, де буде МОЖНА викладати ВСЕ, що стосується іпотечної нерухомості!!!

так "викладай".
все с нетерпением ждут твоих расчетов на заданную тему.

а мрочковского с киосаки нефиг тут продвигать, приймачок.

До речі, ідея "орендарі в іпотечній квартирі" - також від Куосакі!
Тобто наш пацієнт сам не здатний генерувати жодних збагачувальних ідей.
Освіта, 10 класів сільської школи + коридор - не дозволяє)))

Недарма він, як шакал, плигає з гілки на гілку, шукаючи ідею))) :mrgreen: :mrgreen:

Ідея ця лежить на поверхні: "більше працювати, більше заробляти, меньше витрачати".
Але ж то складно для простаків.
Хочеться і орендні квартири мати, і великий рамний джип (можна б/у) і яхту(хоч малесеньку), і в Єбіпет літати відпочивати кілька разів на рік. Все і зразу. :mrgreen: :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:30

  Frant написав:До речі, ідея "орендарі в іпотечній квартирі" - також від Куосакі!

да, это одна из его идей. что кэшфло должен покрывать затраты.
я лично жду от приймачка расчетов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:41

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Долярчик написав:Ціна оренди і буде +/- та, яка вийде у твоєму підрахуї!(якщо правильно підрахуєш) ))
Локація "середня" - не окраїна, але і не біля центру

при "середній локації" вірний розрахунок такий,ну +/-

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:44

  Yuri_T написав:
  Frant написав:До речі, ідея "орендарі в іпотечній квартирі" - також від Куосакі!

да, это одна из его идей. что кэшфло должен покрывать затраты.
я лично жду от приймачка расчетов.

Я особисто чекаю, коли пацєнт закриє свій контейнер з велосипедами на львівському ринку, і стане реально працювати. Можливо в Польщі, чи в Німеччині. Цемент носити чи гній з під корів вибирати.
Інших варіантів у нього немає.
Хіба що далі лежакувати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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