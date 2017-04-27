Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26

В каком месте будет подвох неизвестно, скорее всего с ипотекой настроят столько жилья, что будет оно стоять пустое либо сдаваться за коммуналку. Зачем здравомыслящему индивиду снимать вашу ипотечную квартиру когда он сможет купить свою? Думать что ты умнее всех - самый короткий путь к банкротству.



Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов (по какой либо причине не обязательно финансовой) . Допустим бариста с кофемашиной, сделать себе кофе посреди улицы вы не можете (т.е. востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов) поэтому покупаете у него. Это правильная модель бизнеса.

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat