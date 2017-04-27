Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sirchyk написав:Тобто коли в тебе 0 грошей, треба десь жити, ти нічого не вкладаєш ні в ремонт і т.д., просто відкладаєш різницю між ціною іпотеки і вартістю оренди
не совсем понятно, какая цена аренды и какой платёж по ипотеке в ваших расчётах? Все ипотечники с которыми я лично знаком, страшно жалеют что ввязались в это ярмо. Правда квартиры были куплены до 2008 года но за фактически выплаченную стоимость уже можно купить 2-3 аналогичных, или лучше, в новострое с хорошей локацией и дизайнерским ремонтом.
Ипотека не про нашу страну где за 10 лет всё меняется с ног на голову. Самое главное из неё не так просто выскочить, если появится вариант лучше/удобнее/дешевле или просто будут нужны деньги.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Frant написав:Я не бачу тут розрахунків Долярчика. Навіть потуги відсутні.
так вот же
Долярчик написав:Ну от - зараз іпотека - не всім доступна! А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го! В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати!
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat