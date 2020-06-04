RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Відео-новини
/
FinUpdate: Как заработать
на обмене валют

FinUpdate: Как заработать на обмене валют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:32

FinUpdate: Как заработать на обмене валют

Как заработать на обмене валют.
Изменчивый курс: покупать или продавать? Тонкости бизнеса.

Когда: 16 октября 2020 г. (пятница)

Время: 11.30

Где: Online

Стоимость: бесплатно

О чем будем говорить:

Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе. Ключевые факторы влияния и наиболее вероятные сценарии.

Валютообмен, как бизнес. Нюансы получения и продления лицензий на операции с валютой.

Полномочия представителей контролирующих органов. Валютный контроль.

Онлайн обмен валют - новые инструменты, технологии и сервисы.

Более детально:

FinUpDate Выпуск 12
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 14.09.13
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вебинар FinUpdate - Инвестиции без границ и при любом шторме
Модератор » Чет 09 лип, 2020 09:55
0 857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:55
Модератор
Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate
Ірина_ » Сер 17 чер, 2020 11:12
1 2256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 11:06
Ірина_
Приєднуйтесь до вебінару FinUpdate. «Ринок МФО: Нові реалії»
Ірина_ » Чет 04 чер, 2020 17:30
0 9926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 17:30
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.