Останні кілька років, до COVID-19, ми бачили зростання українського IT-ринку. У 2020 році ситуація дещо змінилася.
Дивися повний текст Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:50
Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT
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Дивися повний текст Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:50
Є ще один момент - великі закордонні компанії відправили своїх працівників на ремоут і тут виявилося що грань між ними і працівниками з України практично зникла, але своїм треба платити більше. Тому ці закордонні компанії тепер більш охоче користуються послугами аутсорс/аутстаф
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