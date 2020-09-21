Ось що він порадив робити, щоб впоратися з фінансовою кризою.
Дивися повний текст Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50
Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета
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Дивися повний текст Як зберегти гроші в пандемію: 5 порад від Уоррена Баффета.
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:17
Забыл сказать что колиство денег у милиардеров как и самих милиардеров возросло с начала пандемии. Богатый богатеет, бедный беднеет...
Всем здоровья и успехов!
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:06
Это вы сами должны думать. Готового решения никто не даст.
Зато он сказал во что НЕ НУЖНО (было) вкладывать: "розничной торговле, ресторанам, индустрии развлечений, авиаперевозкам."
Свои авиаакции он слил, позже их же купит, но дешевле чем продал. Profit.
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:29
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