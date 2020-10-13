В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...

Радует одно что в нашей стране есть хоть одна нормальная дорога на которой можно нормально ехать с хорошей скоростью - 250 км\час .
Если дорожная обстановка позволяет так ехать - нет населенных пунктов , нет зебры - пешеходных переходов по дороге , то почему нет ? Я не знаю как выглядит эта трасса , если там по 4 полосы в каждую сторону как на МКАД ( московская кольцевая) то и 300 можно безопасно в крайней левой полосе .
А вообще слабак на такой машине можно было и больше... если AMG конечно
добавлено погуглил
я что-то надеялся что там по 4- полосы как на МКАДДорога имеет 4 полосы для движения, по 2 в каждом направлении на всем протяжении. Исключением является участок длиной около 50 км перед Одессой, где трасса расширяется до 6 полос.
Смотря на каком участке он ехал, может там где 6-полос ?
и пешеход должен реально хотеть суицида переходить такую трассу