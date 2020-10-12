Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Дивися повний текст Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:48
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:25
распространением оружия массового уничтожения - Они там накурились что ли?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|