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Sense Bank запустив депозит
«Лояльний» для клієнтів із...

Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:04

Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із...

Пропонуємо до обговорення:
Sense Bank запустив новий депозитний продукт «Лояльний» для клієнтів, які отримують через банк заробітну плату, пенсію або соціальні виплати.

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Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із регулярними виплатами
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:04

И "щедрая" ставка в максимум 13.5% минус налоги показывает во сколько Сеня оценивает лояльность. Примерно такой же процент (и даже чутка повыше) даёт ICU со своим "фиксом" и при этом не нужно отдавать 23% налогов и можно пополнять на сколько угодно и забирать любую часть в любой день. И да, пенсию через ICU тоже получать при этом не обязательно.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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