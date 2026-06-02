Sense Bank запустив новий депозитний продукт «Лояльний» для клієнтів, які отримують через банк заробітну плату, пенсію або соціальні виплати.
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Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із регулярними виплатами
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Додано: Сер 17 чер, 2026 21:04
Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із...
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Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із регулярними виплатами
Додано: Сер 17 чер, 2026 21:04
И "щедрая" ставка в максимум 13.5% минус налоги показывает во сколько Сеня оценивает лояльность. Примерно такой же процент (и даже чутка повыше) даёт ICU со своим "фиксом" и при этом не нужно отдавать 23% налогов и можно пополнять на сколько угодно и забирать любую часть в любой день. И да, пенсию через ICU тоже получать при этом не обязательно.
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