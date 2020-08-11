Шестимісячний прогноз банку передбачає, що фунт зміцниться до 1,33.
Дивися повний текст Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:39
Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:53
Re: Goldman Sachs рекомендує інвесторам купувати фунт
карты в фунтах открывают здесь
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:55
поздно....покупать надо было в апреле по 1,16/17 к доллару
сейчас можно купить по 1,30 и надеяться что продашь по 1,32???
monkey business
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57
а зачем она нужна? толку от нее?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:56
Hardest Brexit с закрытилем тоннеля под Ла-Маншем на капремонт тоже нельзя исключать. :-0
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:13
Не открывают, проверено лично.
Надо будет побегать и поискать отделение которое работает с фунтом, а потом ещё долго переубеждать персонал чтобы они перебороли страх и открыли карту. С большой вероятность они что-то всё равно перепутают и потом надо будет долго расхлебывать плоды их некомпетентности.
В ПУМБ-е карта открывается на раз-два, как любая другая всекарта. И мне ни разу не попадалось отделение кассир или операционист которого сказал бы что они не работают с фунтом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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