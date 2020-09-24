Стартап представив дешевий електровелосипед Reevo з...

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На думку видання New Atlas, представлений на Indigogo електровелосипед Reevo стартапу Beno хоч і привертає увагу, по суті є лише інженерним курйозом. Колеса без маточини виглядають круто, але на цьому їх цінність закінчується, тоді як спиці виконують важливу функцію, зміцнюючи і стабілізуючи легке колесо і не дозволяючи йому деформуватися.
как то не соответствует пробег заявленной емкости у меня получаеться на 500 Вт\час = 10А\ч * 48 вольт ( на самом деле от 42 до 56) от силы получаеться 32 км , а если вообще ножками не помогать то думаю за 25 сдуеться ... но это всего лишь $1000 под ключь. Так что терзают смутные сомнения начет скорости и расстояния , може при скорости в 15 км\ час и получиться с мотором 250 Вт . Если это Европа то там по закону ограничение скорости 25 км\ час для электро велосипедов , но на радость велосипедистам для обычных велосипедов такого ограничения нету :) Цена ... ну без точных характеристик не до конца понятно .... надо выдеть щупать ... смотреть на компоненты характеристики и так далее ,
yama, про скорость таки никто не говорил. Например, http://xt.ht/phpbb/topic50856.html для 74 Вт даёт оценку в 19-20 км/ч. Т.е. 500 Втч хватит на минимум 500 / 74 * 19 = 128 км. Так что у этих стартаперов ещё очень мало написано или велосипед не эффективный
Ну а если на нём аккумулятор, как написано в статье, строит электростанции со скоростью 500 Вт/ч, то я затрудняюсь сказать чем ограничен пробег.
sopkotomhu написав:Как его в лифт запихать или в автомобиль ? хиоми стоит дешевле и складной
Это для чернокожих американцев и украинских депутатов. - Откуда у них лифт? Или карликовая(малолитражная) машина?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.