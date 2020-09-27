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Підприємцям можуть підвищити
штрафи за порушення...

Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:56

Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у Раду під час наступної сесії внесуть законопроєкт, яким збільшать штрафи підприємцям за недотримання карантинних норм.

Дивися повний текст Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:57

надеюсь предприниматели сделают выводы и не будут голосовать за представителей данной политсилы
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:12

Когда же эти твари исчезнут.
Nicolas21
 
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