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Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:56
Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у Раду під час наступної сесії внесуть законопроєкт, яким збільшать штрафи підприємцям за недотримання карантинних норм.
Дивися повний текст Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – нардеп
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R2
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:57
надеюсь предприниматели сделают выводы и не будут голосовать за представителей данной политсилы
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Тракторист
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:12
Когда же эти твари исчезнут.
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Nicolas21
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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