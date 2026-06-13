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Військових, які служать із 2022 року, можуть почати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Указ президента про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу з 2022 року або раніше, матиме пріоритет над укладеними контрактами. Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року.
Дивися повний текст Військових, які служать із 2022 року, можуть почати звільняти восени 2026-го
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R2
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:26
То есть экономия на контрактах по вооружению в данном случае демонстрирует предыдущую коррупцию, в чистом виде XD
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exdorados
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