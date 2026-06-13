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Військових, які служать із
2022 року, можуть почати...

Військових, які служать із 2022 року, можуть почати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:26

Військових, які служать із 2022 року, можуть почати...

Пропонуємо до обговорення:
Указ президента про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу з 2022 року або раніше, матиме пріоритет над укладеними контрактами. Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року.

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Військових, які служать із 2022 року, можуть почати звільняти восени 2026-го
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:26

То есть экономия на контрактах по вооружению в данном случае демонстрирует предыдущую коррупцию, в чистом виде XD
exdorados
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Модератори: Ірина_, Модератор

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