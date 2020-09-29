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"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову
свердловину на Полтавщині

"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:43

"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині

Пропонуємо до обговорення:
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:44

А потом скважины пробуренные по сути за деньги налогоплательщиков передадут олигархам?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:16

  Джон написав:А потом скважины пробуренные по сути за деньги налогоплательщиков передадут олигархам?


Естественно,по-другому у нас быть не может :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:53

Re:

Вы ещё поинтересуйтесь себестоимостью газа добытого с такой глубины.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:12

Бурят - плохо. Не бурят - тоже плохо. Вы уж определитесь, господа коментаторы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:35

нашим обивателям яка б не була новина - вони все одно знайдуть причину аби нити)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:35

Тут как с победным выходом Динамо и Шахтера в Групповой этап ЛЧ. Вроде бы классная новость, радуется вся страна, а финансовый гешефт получают Суркисы и Ахметов)))
ALexxxS
 
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От этой новости не холодно не жарко. Тариф на газ не измениться.
ASF
 
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