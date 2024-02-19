RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нафтогаз пояснив, звідки
береться та сама «сума до...

Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:38

Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб отримувати коректні нарахування за оплату комунальних платежів, необхідно правильно подавати показники. Зокрема, це стосується і рахунків за доставку та спожитий газ.

Дивися повний текст
Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99836
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:38

Дурдом. Показания воды надо в последние 7 дней месяца подаваь, электричество в последний день месяца, газ в первые 5 дней месчца, платить с 15-20 число. Как будто больше нечем заниматься, только подавай и оплачивай показания целый месяц !!! Можно все стандартизировать как-то ?
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу
R2 » Вів 19 бер, 2024 18:21
1 258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 18:29
Ірина_
День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при...
R2 » Пон 04 бер, 2024 18:00
1 704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:01
asdrud2016
Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання... 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2024 18:01
13 1258
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 16:49
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11697)
30.03.2024 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.