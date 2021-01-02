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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 11:48
На валютній гілці вже потерли, але бачив, що там про іпотеку дискусія йшла - типу, краще брати від забудовника розтермінування, ніж іпотеку в банку!
Але ж ті, що таке пишуть - ви реально заходили в ВП і розпитували про це?
А я бачу в таких писаках, лише теоретиків!
А я - практик!
Тому ще раз:
Майже, всі забудовники, дають розтермінування на термін ДО здачі будинку!
Тобто, по факту, на пів-року, рік-півтора, два!
І велика рідкість, що дають до 5ти років, але там на хитрих умовах(там цікаво-хитрі речі випливають про власність і т. п.)
І, взагалі, дають з прив'язкою до долара/збільшенням ціни м2 і т. п.
А тепер "знатоки", увага питання: яким боком ВИГІДНІСТЬ і, взагалі, прирівняння "розтермінування від забудовника" до іпотеки на 10-15-20 років???
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16
Cпеціяльно для Долярчика дивитись з 7:40 хв.
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BIGor
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:32
BIGor написав:
Cпеціяльно для Долярчика дивитись з 7:40 хв.
Так декілька сторінок назад - я сам це кидав!
Але, для чого в нас голова на плечах?
- невже ми не можемо обскакати Кіосаки/Ілона Маска/Цукерберга?
- вони ж не з Марса прилетіли, а самі "створили себе" тут!
Тож - все в наших руках!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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