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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:44

А ещё можно смски продавать

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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:46

  vitaliian написав:Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html

Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх? :mrgreen:
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