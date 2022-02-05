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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:15

Податкова взяла мікроскоп до нерухомщиків

https://news.finance.ua/ua/news/-/50825 ... -perevirku
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:До речі
...... з іпотекою

До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін?
Вже десь рік пройшов...

Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати?
І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?

І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:36

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:До речі
...... з іпотекою

До речі - як там ваша іпотека? Все по старому, ніяких змін?
Вже десь рік пройшов...

Так от, хотів запитати - якщо б ви тоді взяли не "для себе", а для здачі в оренду (доплюсуйте ще сюди витрати на ремонт) - то орендарі б покривали ваші іпотечні мсячні витрати?
І, якщо так, то це лише завдяки першому внеску 50%? А якщо б перший внесок був би 30% - то повністю оренда б не перекривала місячні платежі?

І друге питання - якщо б цю іпотечну квартиру зараз продати по ринковій ціні(є ж аналогічні варіанти на олх) - то, відмінусовуючи все, що ви вже віддали банку, - скільки тисяч доларів могли б мати прибутку? Чи, +/- вийшли б в нуль?


Менше року. Ну які там могли бути зміни - частину погашено, частково з того достроково, відповідно обов'язковий платіж став трохи менший через перерахунок.
Платіж відпочатку був приблизно як оренда подібної квартири, враховуючи ремонт. Якби перший внесок був менший - можливо теж перекривало б, але не факт (платіж був би десь на верхній межі можливої ставки оренди)

По другому питанню самому цікаво, але аналогів не так багато. Варіянтів дешевше серед +/- аналогів останеім часом взагалі не знаходив, причому навіть трохи в гірших локаціях, але досить точно дати поточну оцінку важко, і відповідно оцінити "фін результат", тим паче, задачі перепродавати взагалі не стояло
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:50

  Успіх написав:Може якісь цікаві ставки по іпотеці з'явились?
Може цікавий кредит 5-7-9 - під який можна взяти комерцію і кайфувати? :)

НЕВЖЕ ЛЮДИ НІЧИМ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ? :)

ви якось , начебто у Львовы живете галичанин , але якось не розумієте, що особливо у Львові не прийнято ділитися успіхом безкоштовно і ніхто не любить цього робити. Хто знає той мовчить і буде мовчати це ж наш галицький менталітет , да і загалом менталітет багатьох . Запропонуйте винагороду за консультацію $100-500-1000 і відбою не буде. А як ні то запишіться на платні бізнес курси там вам дадуть готову бізнес модель за гроші , навчать всьому в комплексі , блага і курси є і спеціалісти є .
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:22

  Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють

бред какой-то.
Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:23

  Успіх написав:З незліченної чисельності учасників цього форума - нікому не цікава сама ідея/назва гілки? ;)
Ніхто новий не заходить/не цікавиться...

назва гилкы априори утопическая. Я вам уже когда-то доказал на расчетах.
  Успіх написав:Може якісь цікаві ставки по іпотеці з'явились?
Може цікавий кредит 5-7-9 - під який можна взяти комерцію і кайфувати? :)

НЕВЖЕ ЛЮДИ НІЧИМ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ? :)

жду 5% от бубочки. А то 7% как-то не пошло и западло возиться. Да и он сам понимает, что не пошло, а рейтинги спасать нужно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 06 лют, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ромасик написав:
  Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють

бред какой-то.
Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Согласен, бред, но можете сами почитать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:27

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:До речі, невеликий нюанс з іпотекою. 5 листопада 2021 зєля підписав закон 1871 Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Так от, тепер, поки на нерухомості є якесь обтяження, в тому числі іпотека, там не можна зареєструватися. Взагалі. ЦНАПи одразу відмовляють

бред какой-то.
Для наоговой льготы как раз нужна прописка по месту ипотеки...
Согласен, бред, но можете сами почитать

та я уже и читал и спрашивал у банк.работника, нужна ли бумажка с пропиской, которую якобы тоже отменили - то все как-то мутно.
Ромасик
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