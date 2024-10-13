RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:44

  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1

Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил, что для такого дела лучше "нести убытки" и они опять перевыпустили тарифы в том же URL. Теперь там:
з 19.09.2025 року
...
3. Комісія за прийом платежів з використанням електронних платіжних засобів/їх реквізитів за покупку облігацій внутрішньої державної позики

не тарифікується


И в Дие, соответственно, опять комис ноль.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:04

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил

не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.

до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:43

  edgar_po написав:
  moveton написав:Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил

не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.

до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.


УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:33

  prodigy написав:УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.

як все склллллллладно..а ще стидили , за купівлю ВОВДП за кредитні :)
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:52

  prodigy написав:
  edgar_po написав:
  moveton написав:Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил

не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.

до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.


УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.

Мені в відділенні сказали, що з базової можна оплачувати купівлю овдп. Не знаю як у вас виходить поповнювати Економ з базової без комісії, бо на економ нецільові зарахування з комісією 0,5%
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:14

  lincoln2 написав:
  prodigy написав:УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.

як все склллллллладно..а ще стидили , за купівлю ВОВДП за кредитні :)


не бачу складностей,
досі купуєш за кредитні- go ahead
і на скільки паперів вистачить на 5-8?
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:21

  Boundless написав:
  prodigy написав:
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.

Мені в відділенні сказали, що з базової можна оплачувати купівлю овдп. Не знаю як у вас виходить поповнювати Економ з базової без комісії, бо на економ нецільові зарахування з комісією 0,5%


з базової можна оплачувати купівлю овдп
можна, заплатите комісію 0,5% коли менеджер буде робити переказ з вашого рахунку на рахунок брокера(Київ)

-коли робите iban переказ -призначення: купівля ОВДП (військові)

Мені в відділенні сказали
тепер навпаки, я у відділенні сказав (і нач. відділення, і менеджеру) -всі нові, вони не знають і не бажають знати, тому доводилось пояснювати
