Ринок ОВДП
Ринок ОВДП
тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:44
Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил, что для такого дела лучше "нести убытки" и они опять перевыпустили тарифы в том же URL. Теперь там:
з 19.09.2025 року
...
3. Комісія за прийом платежів з використанням електронних платіжних засобів/їх реквізитів за покупку облігацій внутрішньої державної позики
не тарифікується
И в Дие, соответственно, опять комис ноль.
moveton
Повідомлень: 5948
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 730 раз.
2
6
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:04
moveton написав:
Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил
не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.
до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.
edgar_po
Повідомлень: 565
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 159 раз.
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:43
edgar_po написав: moveton написав:
Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил
не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.
до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
prodigy
Повідомлень: 12701
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3350 раз.
- Подякували: 3347 раз.
1
4
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:33
prodigy написав:
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
як все склллллллладно..а ще стидили , за купівлю ВОВДП за кредитні
lincoln2
Повідомлень: 844
З нами з: 05.02.11
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 85 раз.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:52
prodigy написав: edgar_po написав: moveton написав:
Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил
не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.
до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
Мені в відділенні сказали, що з базової можна оплачувати купівлю овдп. Не знаю як у вас виходить поповнювати Економ з базової без комісії, бо на економ нецільові зарахування з комісією 0,5%
Boundless
Повідомлень: 2319
З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:14
lincoln2 написав: prodigy написав:
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
як все склллллллладно..а ще стидили , за купівлю ВОВДП за кредитні
не бачу складностей,
досі купуєш за кредитні- go ahead
і на скільки паперів вистачить на 5-8?
prodigy
Повідомлень: 12701
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3350 раз.
- Подякували: 3347 раз.
1
4
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:21
Boundless написав: prodigy написав:
УГБ маю декілька карт, при купівлі ОВДП використовую 2карти (Базову і Економ)
для купівлі ОВДП без втрат на комісії треба закинути гроші на Базову (поповнення бес комісії), потім через ібан (ліміт 99999грн) перекинути на карту ПК Економ (з неї менеджер переводить гроші у Київ на рахунок при купівлі ОВДП і на цю карту падають купон і тіло в кінці.
Мені в відділенні сказали, що з базової можна оплачувати купівлю овдп. Не знаю як у вас виходить поповнювати Економ з базової без комісії, бо на економ нецільові зарахування з комісією 0,5%
з базової можна оплачувати купівлю овдп
можна, заплатите комісію 0,5% коли менеджер буде робити переказ з вашого рахунку на рахунок брокера(Київ)
-коли робите iban переказ -призначення: купівля ОВДП (військові)
Мені в відділенні сказали
тепер навпаки, я у відділенні сказав (і нач. відділення, і менеджеру) -всі нові, вони не знають і не бажають знати, тому доводилось пояснювати
prodigy
Повідомлень: 12701
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3350 раз.
- Подякували: 3347 раз.
1
4
2
