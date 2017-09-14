RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:07

Розкрадання на харчах ЗСУ: завершено розслідування справи про "яйця пА 17"за штуку???.
Навіть не розпочато...
п.с. і хто під слідством? Хто зробив і контролював усе ЦЕ , зе влада чі Порошенко, чі Кравчук?
п.п.с.а скільки ще харчів і іншого закуповує ЗСУ ...скільки крадіжок... :(
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:09

  ЛАД написав:До Чернобыля тоже была уверенность, что такая авария невозможна.

Серьезно ? 1975 год. Авария на Ленинградской АЭС. Тот же тип реактора.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:28

тема польска етика спартанська

  fler написав:10 вересня 19 дронів залетіли до Польщі.. Сьогодні
"Одразу три :!: російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, що в Європі вже розцінили, як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО.
За словами обізнаних джерел, повітряний простір НАТО порушили літаки МіГ-31, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Під час інциденту вони спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.
В Таллінні заявили, що викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії."
Відчуйте різницю: коли один кацапський винищувач вдерся у повітряний простір Туреччини його відразу знищили. Може саме тому після цього повітряний простір Туреччини кацапольоти не порушували?
"Росія вже чотири рази цього року (Карл!) порушила повітряний простір Естонії, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно грубим. На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску"(Ха-ха), – заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.
Ну-ну, прям чую голосне іржання на рф)) то мабуть заржав Кінь з переляку.

П'ят 19 вер, 2025 21:34

[quote="5891617:Hotab"/quote]
Хрен тебе в очько от местного папуаса
