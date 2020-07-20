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Київстар збільшив покриття
4G у Миколаївській,...

Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:11

Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській,...

Пропонуємо до обговорення:
Доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE отримали мешканці ще 649 населених пунктів.

Дивися повний текст Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:11

"Київстар включив 76 базових станцій на частотах LET-900" - LTE-900, виправте в статті :)
v_golub
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