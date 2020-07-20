Доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE отримали мешканці ще 649 населених пунктів.
Дивися повний текст Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:11
Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:11
"Київстар включив 76 базових станцій на частотах LET-900" - LTE-900, виправте в статті :)
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