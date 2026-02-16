Із 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів.
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Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
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Додано: Сер 03 чер, 2026 08:30
Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
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Дивися повний текст
Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:30
Я таке вже бачила з Divan.tv.
Заплатила наперед а потім компанія закрилася.
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