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Небанківський фінансовий сектор
- перспективна ніша для...

Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52

Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для...

Пропонуємо до обговорення:
Сергій Позняк - власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Україна, співінвестор проекту Бізнес 100.

Дивися повний текст Небанківський фінансовий сектор - перспективна ніша для представників малого та середнього бізнесу.
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